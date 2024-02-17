存股族不買高息ETF了？受益人數增長前3名都是黑馬 這檔最意外

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【旺得富理財網 王順泉】台股2023年大漲3793點，漲幅26.8%，龍年開春更刷新歷史新高，光是2月以來就上漲717點，市場投資氛圍偏多，反映在ETF受益人數成長方面，也出現與去年不同的新趨勢。

去年高股息ETF大放異彩，不僅配息率屢屢挑戰10%，一整年下來報酬率高達3~5成，輾壓大盤，讓存股族賺飽飽，資金更不吝大舉投入，00878國泰永續高股息、0056元大高股息，受益人數皆站上百萬大關，規模也都在2500億之上。00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息，則為規模千億以上、受益人數分別達60萬、50萬人。印證高股息ETF的受歡迎程度。

不過，近期輝達市值超車美國2大科技巨擘亞馬遜、Google，晉升全美第3大，從美國科技股市值排名來看，AI主流趨勢相當明確，台股相關的半導體、AI供應鏈漲勢凶猛；加上美國聯準會今年預期將啟動降息，科技股評價可望回升，債券也有機會走多，ETF受益人數成長出現大洗牌，半導體、債券、AI等入榜，高股息則全面出局。

今年2月以來，ETF受益人數成長最高為00911兆豐洲際半導體，大增19.63%，其次為00665L富邦恒生國企正2增加15.86%、00933B國泰10Y+金融債12.92%居第3。00851台新全球AI以5.5%入列前10名，00762元大全球AI則以5.05%排第11。

而受益人數超過100萬的00878、0056，2月以來股民僅增長0.26%、0.07%，00929與00919增幅則為2.19%、2.81%，雖然仍持續成長，但幅度已呈現鈍化。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。