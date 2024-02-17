債券ETF甜甜價時機再現 這5檔人氣加溫逢低搶進

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會已停止升息循環，今年可望啟動降息，債券ETF走過漫長的3年空頭，去年10月底展開一波大反彈，不過，近期由於美國通膨數據CPI(消費者物價指數)、PPI(生產者物價指數)，雙雙高於市場預期，使得市場期待的降息時程恐延後，美國公債殖利率彈升，債券ETF再度出現一波修正。

美國10年期公債殖利率今年2月初跌破4%，下探3.88%，但近日因通膨數據高於預期，反彈衝到4.3%，觸及半年線，原本下彎的季線也轉為上揚。殖利率上升，主要美債ETF報酬率也出現2~3%的回挫。

不過，法人表示，雖然通膨降溫不如預期，但仍在聯準會的掌握之中，並未有失控現象，即使時程趨緩，但通膨持續朝2%的方向回落，聯準會不至於長期將利率維持在5.5%高檔，預料今年內啟動降息已成為市場共識，至於何時降息，需再觀察經濟數據及官員的言論動向。

法人表示，20年以上的長期公債，對於利率變化較敏感，過去在升息循環中暴跌的美債ETF，在利率見頂、甚至未來利率走低時，反彈幅度也會相對顯著。而近期通膨數據導致殖利率走高、債券ETF行情下跌，反而可能是另一個逢低布局的時機點。

債券ETF跌至低檔，投資人逢低進場，2月以來受益人數成長較多者包括00933B國泰10Y+金融債、00764B群益25年美債、00937B群益ESG投等債20+、00687B國泰20年美債、00779B凱基美債25+等，其中，00933B、00764B增幅都超過1成。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出，美債信用評級高，具抗風險特質，向來被市場視為安全性高的投資工具，穩健型投資人不妨配置長天期美債ETF，除了降低投資組合風險，也有機會掌握未來降息循環的資本利得。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。