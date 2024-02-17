走春破452萬人次 彰化元宵節加碼送多多龍提燈

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彰化縣政府今天宣布，農曆春節期間迄今，合計約有452萬人次到彰化走春、觀光，彰化縣長王惠美同步預告，24日元宵節將再加碼發送多多龍。因目前仍在趕製多多龍提燈，發放數量將再公告。

彰縣府統計指出，「花在彰化」活動入園人數，從2月10日至2月15日累計有近65萬人次；「月影燈季」統計至2月16日，累計人數有近148萬人次；彰化八卦山大佛風景區及周邊、鹿港老街及周邊、田尾公路花園及周邊花市、王功漁港、海空步道、溪湖糖廠及周邊、扇形車庫及周邊，預估有387萬人次。上述彰化主要觀光區合計約有452萬人次造訪，人數仍持續增加中。

近來彰縣府發放的多多龍提燈大受歡迎，送出的有綠、藍及粉紅色等3個版本，彰縣府城市暨觀光發展處表示，24日元宵節將再加碼發送多多龍，顏色為綠色，數量將再公告。

目前彰化縣推出的各項活動仍持續舉辧中，「月影燈季」即日起持續到3月3日免費開放，最受注目的大佛光雕秀每晚首埸從晚上6點30分開始，每半小時1場，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬。

另外，從2月10日至3月3日，遊客只要在「月影燈季」、「花在彰化」及「員林燈會暨元宵活動」等3個活動地點掃描任兩處QR code完成集章者即可參加抽獎，除有iPhone15、iPad等獎項，還有在西洋情人節推出的限量粉紅色多多龍提燈，共有500個供抽獎。

彰縣農業處表示，溪州公園的「花在彰化」舉辦至2月25日，每日上午9點到下午6點免費開放，2月18日還有舉辦「花在彰化—花精靈與奇幻旅程親子主題日」活動，有讓許多親子都相當期待的花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇及YOYO家族親子音樂會。

文化局推薦「請眾仙迎神—宮廟藝術展」，於彰化縣立美術館展出到2月18日，遊客於美術館內及館外都可以科技祈福，在館內5樓有實境「放天燈」，在美術館前廣場也有科技實境放天燈，不僅環保也可拍照打卡。