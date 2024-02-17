《國際產業》中國電動車來勢洶洶 歐美車廠紛紛削價應戰

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據業界高層透露，迫於中國汽車製造商的壓力，歐美主要車廠正試圖大幅削減電動車成本，以便讓電動車的售價和利潤率能接近於燃油車。

隨著電動車銷售成長放慢，Stellantis和雷諾汽車(Renault)正試圖開發更便宜的電動車，因為這些電動車通常比同級的燃油車更昂貴。美國汽車巨頭通用(GM)和福特汽車也提出了合作，以降低電動車成本的可能。

電動車的高昂成本，已經成為推廣零碳排車的主要障礙。歐美傳統汽車製造商一直難以趕上特斯拉(Tesla)的領先腳步，但是成本低廉的中國電動車則一直在提高競爭優勢。

包括比亞迪等成本較低的電動車製造商正在加速對歐洲和其它地區出口汽車，爾美國則擔心這些中國公司會在墨西哥建立工廠，然後將電動車輸往美國。

在被問到售價和獲利能力時，雷諾執行長德梅奧(Luca de Meo)說，當然每個人都在努力降低電動車成本，以達到與燃油車相當的水準。他說，降低小型電動車的售價會更容易，因為汽車製造商可以縮減電池組的規模；而電池組通常佔整車成本的四成。這也意指著，電池容量較大的車型，售價仍會較高。

福特也正在評估電池策略，並成立了一個專門團隊，以設計一款可以與比亞迪競爭的低價電動車。

美國和歐洲汽車製造商都面臨著一個微妙的平衡，一方面他們希望降低電動車售價，一方面必須先降低成本，才能產生投資人希望的利潤。

福特和通用都面臨投資者壓力，要求它們控制對電動車的支出。預計福特今年在這些電動車上的虧損，將達50億至55億美元。

Stellantis集團旗下的雪鐵龍在去年10月推出新款評價電動車e-C3 SUV，該車款起價2.3萬歐元，希望在經濟實惠的電動車市場上與中國競爭對手競爭。

Stellantis執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)表示，由於電池原材料成本不斷下降，電動車型和化石燃料車之間的利潤「正在趨向同一」，他希望加快此一過程。

根據飛雅特(Fiat)的網站資料，燃油車Fiat 500的起價為1.68萬英鎊，而同款的電動版本e500起價則為2.82萬英鎊。

雷諾財務長Thierry Pieton說，今年推出的Scenic電動車，售價將低於4萬歐元，「如果你看到包括與中國的競爭，Scenic將會處於非常有利的位置」。