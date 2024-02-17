2大金雞母股利進補 國發基金公布去年進帳288億

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【旺得富理財網 王順泉】國發基金112年獲利出爐，大賺新台幣288.86億元，雖然不及111年291.59億元的歷史高點，但也寫下次高紀錄。

國發基金111年全年獲利衝出291億元的新高紀錄後，去年延續好表現，在台積電與陽明海運兩隻金雞母的現金股利大進補之下，全年賺進288.86億元，遠遠優於預算數的276億元。

近日台積電股價飆漲創歷史新高，國發基金是台積電創始股東，目前持股165萬3710張，股權佔比6.38%，以昨收盤價計算，持股市值約1.13兆元。國發會主委龔明鑫先前曾透露，國發基金投資台積電已帶來800倍的報酬。如果加上春節後的漲幅，獲利應不只800倍。

國發基金於民國75年以6.65億元投資台積電，陸續參與現金增資，歷年總投資金額約21.6億元。

國發基金官員表示，在獲利穩健的情況下，繳庫數應有約150億元的規模。展望今年，將鎖定3大工作重點，針對台灣迫切需要的重點性產業加碼投資、鼓勵新創企業發展，以及鏈結國際。

近年國發基金在推動產業國際鏈結方面，已有不少努力。官員透露，為強化台灣與東南亞的鏈結，國發基金出資4成，鼓勵創投成立東南亞基金，目前已有2家創投有意願合作募集1檔東南亞基金，現在正進行民間募資，待順利募資完畢，可望比照中東歐投資基金的模式，促成台灣與東南亞的產業合作。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。