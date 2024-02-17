聖母廟限量春牛香包上班日搶爆！ 情人單身男女祈願卡受歡迎

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大年初八要上班，正統鹿耳門聖母廟17日一早就出現長長排隊人潮，廟方發送700個春牛香包短短1小時內就被搶光。連續3天的情人節月老賜福活動進入高峰，繪馬牆上掛著上百張寫有IG與LINE帳號的單身男女祈願卡，提供參加者自行挑選加入。

正統鹿耳門聖母廟元宵搶春牛、放煙火重頭戲還沒登場，17日先發送春牛香包，今年一改皮製作法，春牛香包鑰匙圈造型可愛，儘管是上班日，凌晨零時就有人到廟裡排隊搶頭香，17日8時發號碼牌時，現場已排了近千名民眾，從神殿排到廟門口，短短1小時內就被搶光。

延續西洋情人節的熱度，廟方16日起連續3天舉辦情人祈願活動，許多男女經檢視身分證單身，就能掛上祈願卡，並在卡片上留下IG與LINE帳號，提供異性挑選加入。

現場有遊覽車司機繫上祈願卡，嘗試脫單。也有單身女大方掛上祈願卡，查看異性卡片內的帳號資料，直誇大家都寫得很詳細專業，自己會想加入參考，就當交朋友，感覺是個不錯的活動。

這項月老活動進入第2天，1天來已掛有近百張卡片，男生比例略多，但接近各5成，廟方估計18日放假將有更多民眾參與。

廟方表示，月老殿內平時連香港女生也來參拜，常有善男信女自行留下附有聯絡資料的卡片，但這些卡片尚未經過審核把關，不像活動的祈願卡保證都是單身男女。