家庭藥局夯致藥學系人氣高 少子化衝擊護理系註冊率不佳

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國內醫療需求增加，帶動醫藥衛生學群包括護理、藥學、物理治療、醫檢、職能治療、視光等國考科系受到關注，其中像是受社區家庭藥局市場興起影響，藥學系深獲高中生青睞，但護理系則仍受少子化影響嚴峻，112學年度全國註冊率僅7成5。

高教資訊平台「大學問」根據2023年2月1日到2024年1月3日416萬人不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系點閱率排行進行調查，需發現需要通過國考的技專證照考試才能執業的醫藥衛生群科系，在熱門科系排行榜整體關注度高，不受少子化影響。

「大學問」依照統計數據分析，即便少子化導致多數大學系所縮編、減招，但醫藥衛生學群科系不減反增，包括中醫、護理、藥學、長照等都有新設科系，其中包含陽明交大中醫系、慈濟大學藥學系都是首度招生。

陽明交大教務長陳永昇表示，校內本來就設有傳統醫學研究所，以培養中醫人才為主，但研究所招生需要大學部生源，再加上疫情之後，國人有感以中醫保健的療效勝過於西醫，讓中醫系所對招生市場更具信心。

藥學系之所以熱門，「大學問」認為，藥劑師不只有醫療院所的執業需求，近年社區家庭藥局市場興起，必須有藥劑師執照才能開業，比起醫藥衛生學群多數科系，多了自行開業和拓展業務市場多元收入的機會。而許多選擇藥學系的同學，會以藥劑師考照率高低來選擇大學，加上系所管制，長期以來，選填藥學科系的高中生在志願選填上採取「選系不選校」策略。

至於護理系部分，我國醫療院所護理人才來源超過9成來自技職體系，不過少子化導致護理人才嚴重不足，即便今年度護理系招生名額因應政策要求外加10％，護理系大一新生招生名額已近4000人，創近年新高，但根據教育部數據統計，111學年及112學年包括普大和科大護理科系，全國大一新生各僅2818人和2693人，112學年全國護理系註冊率則只有75.41％。

「大學問」指出，由於護理人才不足，近年陸續增開學士後護理系與護理系大專校院，包括暨南大學、亞東科大，今年則有元智大學、正修科大增設護理系。

「大學問」執行長魏佳卉說，透過外加名額開出護理系大一新生近4000名招生名額，根本招不滿，護理科系從創立到成熟至少需要10年，與其新設科系，更應鼓勵有志從事護理工作的同學，選擇臨床實習、考照訓練完整的專業校系，才能有效解決護理人才荒。