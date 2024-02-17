《櫃買市場》打擊投資詐騙 櫃買揭露查證及檢舉管道

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【時報記者張漢綺台北報導】投資詐騙手法樣態持續進化且多變，詐騙集團使用各種手段，欺騙或誘騙投資人，不僅投資人產生財產損失，也造成整體社會付出極大的代價，櫃檯買賣中心表示，應從識詐、阻詐等各種管道，打擊投資詐騙行為。

依據警政署統計資料，112年全台詐騙案件發生數共37984件，較111年成長約2成，各界從識詐、阻詐等方面，全面和深入地展開防詐騙工作，才能有效地維護社會的和諧穩定。

櫃買中心表示，識詐，就是在詐騙發生之前，實施宣導措施，提高民眾防範詐騙意識和能力，遏阻詐騙分子得逞，建立防詐知能，目前金管會、櫃買中心、警政單位及司法單位均透過平面及數位媒體、社群媒體等管道廣泛宣傳常見詐騙手法、以及告知民眾應對的方法，讓民眾識別和拒絕詐騙，但民眾也應謹慎保護其個人資料，不隨意透露職業及資產狀況、不輕信陌生人的話術、不貪圖小利、不參與非法活動等，避免給詐騙分子可乘之機。

在阻詐部分，櫃買中心表示，在詐騙發生的過程中，及時察覺和制止詐騙行為，減少受害人的損失，如證券金融業者加強對客戶的關心和提醒，以有效攔阻非法詐欺金流。櫃買中心提醒大家，投資人如發現可疑的詐騙跡象，應採取拒絕匯款、即時報警、提供證據、協助警方調查等具體行動，以提高防制詐騙的效率及效果。

櫃買中心表示，投資詐騙手法花招百出，提醒大家投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付個人資料或財物給他人，才能保護自身財產安全。投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。