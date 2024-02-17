《科技》台2023智慧機銷售王 蘋果、三星獨吞天下

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【時報記者王逸芯台北報導】市調機構公布2023年全台實體通路智慧型手機銷售報告，2023年共賣出479萬支智慧型手機，相較2022年的504萬支減少25萬支，整體銷量下滑5%、銷售額亦下滑22%。綜觀熱銷的前20名智慧型手機當中，蘋果iPhone就一口氣囊括了12席，穩居2023年的一哥地位。

數據顯示，蘋果iPhone雄霸2023年熱銷智慧型手機排行，包括蘋果iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15系列都名列榜單，總共奪下12席次，其中最熱賣的是蘋果iPhone 14 128GB，而iPhone 15 Pro 256GB雖然只有開賣一個季度，但仍奪下第二名的佳績，何以見得這款智慧機的熱門程度。

非蘋陣營部分，三星可說是一枝獨秀，2023年總計有7席進榜，其中，三星Galaxy A54 256GB是2023年熱銷手機排行第三名，也是 2023年最熱銷的Android機型；另外，三星Galaxy S23 Ultra 256GB是2023年最熱門Android旗艦，位居2023年熱銷智慧型手機排行第十名。

除了蘋果、三星以外，唯一一支入榜的產品就是OPPO A57，其在2023年熱銷智慧型手機排行中位居第十六名，更是唯一一款4G智慧型手機。