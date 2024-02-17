新增移工來源國 工業區廠商聯合會：高度肯定與支持

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台灣與印度政府16日視訊簽署印度移工MOU。中華民國工業區廠商聯合總會17日表示，近十年來不斷呼籲政府須積極增闢移工來源國，如今終於等到台印度能順利簽署 MOU，能深刻了解這結果得來不易；對於勞動部及涉外單位的辛苦與努力，給予高度的肯定與支持，甚盼之後的協商談判能順利完成，降低台灣人力短缺對於產業發展的影響與衝擊。

工業區廠商聯合總會17日發布新聞稿表示，印度勞工赴海外工作人數已達 1,800萬人，印度勞工素質評價良好，各國皆積極爭取或擴大引進，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已於 2023年簽署MOU，韓國也正在洽簽中。

全世界都在缺工、搶工，而台灣勞動力急劇減少，製造業、營造業、農業等產業缺工情況持續擴大，且失能者照顧需求日增；在這種情況下，台灣若無把握契機、態度不夠積極，恐怕會喪失引進外籍移工的機會，在台灣勞動力短缺情況下，恐怕會對產業、家庭造成更多風險。而日、韓及新加坡等都在擴大引進移工，且移工來源國均有 10餘個國家，台灣目前則受限越南、印尼、菲律賓、泰國四個國家。

台灣移工來源國少且開發難度高，本會近十年來不斷呼籲政府須積極增闢移工來源國，如今終於等到台印度能順利簽署 MOU，本會能深刻了解這結果得來不易，對於勞動部及涉外單位的辛苦與努力，本會給予高度的肯定與支持，甚盼之後的協商談判能順利完成，降低台灣人力短缺對於產業發展的影響與衝擊。