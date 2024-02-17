影》保育類穿山甲「光顧」超商 店員喊：歡迎光臨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今天是世界穿山甲日，台東縣關山鎮保育類穿山甲昨晚「光顧」和平路某超商，店員喊出歡迎光臨仔細一看竟「沒人」，發現是保育動物，深怕牠受驚嚇及野狗的攻擊，立刻撥打110請求警察協助，經野灣野生動物保育協會獸醫檢視其健康狀況良好，將擇地野放。

1隻可愛的盔甲精靈穿山甲16日晚間8點許「夜訪超商」，超商店員聽聞店門敞開熱情地喊歡迎光臨，但一看之下「沒人」，但是地上一團黑黑的東西卻吸引了他的目光，定眼一看，原來是隻保育類野生動物─穿山甲，店員怕牠受到驚嚇及野狗的攻擊，遂立刻撥打110請求警察協助。

員警到場後，細心的將穿山甲放入紙箱中，同時與野灣野生動物保育協會聯繫後續處置事宜。所長郭宗武17日9時許，將牠送往該協會，協會獸醫立即接手，移往急診病房(ICU)做檢查，所幸牠並未受傷，而且活動力也非常正常，做完例行檢查及記錄後，將於傍晚擇地野放，讓牠重返屬於牠的山林棲息地。 野灣野生動物保育協會呼籲，因為人的活動範圍不斷擴張，造成野生動物棲息地受到破壞侵入，導致人與野生動物的領域線愈來愈模糊，所以當民眾看到野生動物，千萬不要去驚擾或是捕獵，因為大部分野生動物都沒有攻擊性，讓牠們靜靜地離開即可，期望大家建立良好保育觀念，共同做好保育工作。

穿山甲被性好野味的民眾視為佳餚美食，且其盔甲鱗片被視為具有神奇功效的藥材，皮革又可加工製成皮包、皮鞋等飾品，對於人類來說具有極大獵捕誘因。 關山警察分局嚴正呼籲，依野生動物保育法第41條，未經中央主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。