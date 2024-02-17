數位部砸3億推智慧防詐 四面向策略曝光

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政府積極打詐，數位部今年還加碼「智慧防詐」。數位部17日指出，「113年度智慧防詐與數位信任應用發展計畫」計畫總經費3億元，將以「產業防詐」、「民眾端防詐」、「情資通報機制」及「源頭阻斷」等四大面向策略，公私協力推動智慧防詐與數位信任架構。

在產業防詐方面，數位部規劃推動電子簽章、導入國際FIDO標準與應用，協助業者建置無密碼的數位環境，建構「數位信任生態系」；運用各式數位防詐工具，建立主動掃描巡查機制，找出電商及數位平台上可疑的詐騙商品或廣告，以避免民眾誤觸詐騙資訊；強化第三方支付防洗錢法遵，使高風險業者無法取得虛擬帳號，從金流源頭阻詐。

至於民眾端防詐，數位部說將推動產業公私協力發展多元防詐服務，並規劃沉浸式識詐體驗工具，透過生成式AI產生詐騙演訓場景，並跨單位合作共同推廣民眾識詐體驗。

情資通報機制方面，將建置智慧自動通報聯防平台，與電商、第三方支付、線上遊戲等產業進行自動化資料串接匯整，並與電信業者合作進行主動式域名分析機制，建構產業防詐體系。

源頭阻斷部分，則會透過跨部會 （如內政部警政署、金管會等）、電商、數位平台與通訊軟體等業者以及相關公協會等各方組織進行跨域合作，多元聯防從源頭攔阻詐騙資訊流。