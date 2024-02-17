《科技》新電信三雄較勁OTT 年假均傳捷報

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【時報記者王逸芯台北報導】新電信三雄決戰OTT(Over-the-top media services)，透過OTT串流影音追劇熱度日漸提高，根據國家通訊傳播委員會(NCC)最新傳播市場調查，民眾付費訂閱線上串流影音比例已逾5成，日前為期7天的農曆春節也成為新三雄重要指標戰場，包括流量、觀看次數均相較去年進一步明顯成長。

中華電(2412)春節期間Hami Video提供眾多獨家搶先看電影、獨家強檔戲劇，帶動Hami Video影劇館收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰。戲劇點閱排行由獨家韓劇《我的Happy Ending》獲冠軍，人氣最高，全網獨家台劇《商魂》讓劇迷期待度超高，尚未正式播出僅以預告片點閱即衝上春節戲劇人氣榜前十名。此外，戀愛實境韓綜《換乘戀愛3》大年初一奪得新春點閱頭香，最新集數播出當日即躍上人氣冠軍，Hami Video開春收視紅盤為龍年開出好彩頭。

遠傳(4904)friDay影音本次春節在多部獨家強檔韓日劇熱播帶動下，成功創下收視佳績，雖然今年春節連假較去年短，但平均每日點擊量反而較去年同期提升，春節單日最高點擊數更較去年同期成長7%，付費會員觀看分鐘數更較去年成長近3成，顯示強勢影音內容讓用戶更願意付費訂閱、黏著度更高、停留時間更長。

另外，根據NCC公布最新台灣傳播市場調查，OTT影音串流日漸普及，已成民眾主要收視來源之一，其中16歲以上民眾有看過線上串流影音者，付費訂閱線上串流影音(OTT TV)比例已超過5成，顯示民眾對於付費收看優質內容意願高，且主要透過OTT業者直接訂閱，比例超過6成，調查中也顯示付費訂閱遠傳friDay 影音比例高居本土OTT平台之冠，僅次Netflix及Disney+二大國際OTT業者，備受台灣民眾喜愛。

台灣大(3045)春節期間，旗下MyVideo除夕直播《超級巨星紅白藝能大賞》，不僅奪下全國電視收視冠軍，也帶動MyVideo觀看流量強勢成長，直播期間觀看高峰人數更較去年成長2倍，刷新平台紀錄，帶動網路月租付費用戶數相較春節前翻倍成長。MyVideo除了直播全台最大型除夕節目，也祭出眾多強檔好萊塢鉅片、共同出品影集、BBC PLAYER獨家影集等多元內容，帶動春節連假期間進站流量較平日提升近3成。