慶台日情誼！九族櫻花祭「櫻花女王號」纜車 邀日本櫻花女王揭幕

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全台最大賞櫻盛事「九族櫻花祭」日前開跑，適逢九族文化村與日本櫻花協會結盟24年，九族文化村將24部水晶纜車車廂打造為「櫻花女王」主題，並於17日邀請南投縣長許淑華與日本「櫻花女王」杉浦美櫻里等人為「櫻花女王號」纜車命名與揭幕，雙方也共同簽署宣言重申舉辦櫻花祭的愛櫻初心。

南投縣魚池鄉九族文化村園內種植約5000棵櫻花，花期正盛，「九族櫻花祭」1日開跑。九族文化村17日上午舉辦台日文化交流活動，許淑華、杉浦美櫻里與多位台、日代表為「櫻花女王號」纜車命名與揭幕，並共同簽署「我愛櫻花-花狩護櫻宣言」重申舉辦櫻花祭的愛櫻初心。隨後雙方更在櫻花樹上繫上「感謝日本、櫻花加油」和「台日友好、友誼長存」等祈福感恩繪馬，並前往搭乘纜車欣賞浪漫櫻花林與日月潭湖光水色。

九族文化村副董事長張協權表示，九族櫻花祭今年邁入第24屆，經20多年來不斷演進和推廣，不僅帶動了全台灣賞櫻熱潮，也成就「九族櫻花祭」成為全台最大的賞櫻盛會，感謝各界重視與支持。日本櫻花協會在21年前就與九族文化村建立深厚的情誼，為祝賀日本櫻花協會60周年會慶並歡迎新選出的第30代櫻花女王來訪，特別將日月潭纜車的24部水晶車廂改裝為櫻花彩繪的車廂推出「櫻花女王號」。

九族文化村表示，期間限定的「櫻花女王號」纜車以手繪風格呈現櫻花女王模樣，搭配園區內百重櫻、吉野櫻、富士櫻以及全台稀少的台灣雪櫻三種花色圖形，是全球唯一以櫻花女王為主題打造的纜車。

許淑華說，花卉是南投縣非常重要的產業之一，尤其九族文化村辦理櫻花祭已有23年歷史，每年都會吸引許多國內外旅客前來打卡，花期盛開也印證了九族文化村對於櫻花的保護，更帶動全國賞櫻風氣。最難能可貴的是，九族文化與日本櫻花協會正式交流已有23年歷史，並於10年前受到日本櫻花協會認證為日本海外值得前往的賞櫻勝地，今年櫻花女王來到九族，也象徵日本與台灣民間與官方交流不斷深厚。