觀光署裁罰81萬元 品保：年代旅遊是惡意詐欺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年代旅遊代表人林大鈞稱因財務問題無法對旅客賠償。觀光署17日表示，目前處分書已送達，共10團違反發展觀光條例及旅行業管理規則，共裁罰81萬元。另已發文追繳保證金，若3月4日前未繳清即可撤照，且5年內不能再經營旅行社。

中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）痛斥，林大鈞是蓄意要來詐欺、騙錢，他的銀行戶頭是0元，訂金一進來前就移走，他承諾要給外站的款項沒有一項做到，合理推斷年代旅遊是蓄意詐欺。

全台灣有4,000多家旅行社，一個老鼠屎壞了一鍋粥，品保協會說，其實年前就知道有問題，但我們是民主國家，不能把傳聞當作事證，如果「聽說」營運不正常就示警，萬一業者因此倒閉，會變成協會加重誹謗、損害賠償，品保協會認為，若一連串行政處分沒辦法遏制，將要幫助消費者做出嚴厲的行為，接下來擬走刑事程序，打集體訴訟告詐欺。

針對美加國際旅行社（年代旅遊）嚴重違約違紀，經交通部觀光署於2月16日處分停止經營旅行業業務三個月，就該公司招攬未出團旅客部分，已不得出團。此外，觀光署也要求品保協會定期公告旅遊糾紛數量前五名的旅行社，供民眾慎選。

觀光署說明，經查處美加國際旅行社辦理赴越南富國島旅行團，查有違反旅行業管理部分之事實，包括該旅行社10團未依約定辦妥入住飯店、餐食及交通接駁，10團皆未與地接社簽訂之承諾書或保證文件、其中6團旅遊團體未與部分旅客或全團團體旅客簽訂旅遊定型化契約、以及1團未依規定派遣領隊隨團服務，顯已違反「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」規定，爰依發展觀光條例裁罰，共計新台幣81萬。

品保協會表示，將依章程規定全力協助參加該旅行社權益受影響旅客，相關處理原則如下：

一、2月10日出發前往富國島旅遊，行程受影響之旅客：檢具定型化契約書、代收轉付收據及至當地額外支付之費用單據(住宿費用、門票或是活動費用單據)，向品保協會申訴。

二、尚未出發之旅客：

(1) 以信用卡支付者：向發卡銀行申請爭議款處理。

(2) 以現金或匯款方式：填寫「品保協會糾紛申訴表」，並檢具代收轉付收據、契約書等相關單據，由品保協會協助申請保險理賠。

美加國際旅行社若因財務困難無法繼續營業，就該公司已投保履約保證保險1千萬元，其旅客仍可獲得保險理賠，如理賠總金額超過保險額度，將由品保協會就履約保證保險理賠金額不足部分之損失協助代償。

另外，年代旅遊自2月16日起已遭品保協會出會，已非品保協會員，但品保協會表示，仍持續在30日內（2月16日至3月18日）協助受理案件申請。

鑒於旅行業春節期間發生重大消費爭議案件，觀光署將持續強化定期及不定期查核旅行社，並委託公協會辦理旅遊糾紛精進措施及旅行業糾紛處理教育訓練，要求品保協會定期公告旅遊糾紛案件數量前五名的旅行社，提醒旅客慎選旅行社。