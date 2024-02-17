件數金額雙增 1月僑外投資金額翻倍

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經濟部投審司17日統計， 1月核准整體來臺投資（含僑外來臺投資、陸資來臺投資）件數為188件，投資金額為6.87億美元；值得注意的是在僑外投資部分，1月核准僑外投資件數為185件，年增14.91％；在核准金額部分，投增資金額計6.84億美元，年增134.62％。

經濟部投審司1月核准僑外投資件數為185件，年增14.91％；在核准金額部分，投增資金額計6億8,432萬美元，年增134.62％。1月核准僑外投資新設公司件數為76件，投資金額為1,736萬4,927美元。另1月核准新南向國家來臺投資件數為53件，較上年同期增加43.24％，投(增)資金額計1,238萬2,000美元，較上年同期減少83.21％，其中投資來源地主要為新加坡、澳大利亞及菲律賓。

陸資來臺投資部分，1月核准投資件數為3件，年減25％；投增資金額計304萬9,000美元，較去年同期增加245.72％，主要是因為去年同期為歷來最低。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來截至1月，累計核准陸資來臺投資件數為1,589件，核准投(增)資金額計25億9,899萬5,000美元。

核准備整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為84件，投資金額為5.43億美元。1月核准備對外投資件數為61件，年增69.44％；投增資金額計4億4,736萬6,000美元，較去年同期增加6.43％。另1月核准備對新南向國家投資件數為32件，較去年同期增加166.67％，投增資金額計美金3億956萬1,000美元，較上年同期增加29.97％；其中投資金額較大者為越南、泰國及馬來西亞。

對中國大陸投資部分，1月核准件數為23件，年減14.81％；核准投增資金額計9,561萬1,000美元，較上年同期減少66.30％。