台南去年科技執法罰款上億元 新設11處路段將啟用

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台南市新設11處科技執法路段，經過1個月的勸導期後，即將於2月23日正式啟用執法，屆時全市將有38處科技執法路段。據台南市政府警察局統計，目前全市設置的27處科技執法路段，經統計去年事故比率比前一年下降20.5％，顯示有助於改善交通安全；另從去年1至11月，全市的科技執法共取締9萬多件違規，罰款達1億餘元。

市警局指出，即將啟用的11處新設科技執法路段，係經統計分析台南市易肇事違規路段後，採用影像分析技術，自動辨識取締未禮讓行人、不依車道行駛等多種違規類型，並以北區設置數量最多，主要是因為該區與安南區、永康區交界，過境車流量大、易肇事，希望讓民眾養成遵守交通規則的習慣，不要存有僥倖違規心理，以避免交通事故的發生。

市警局說，新增的11處科技執法路段，分別有：台南高鐵站前U型臨時載客車道（違規停車）、安平區中華西路與永華路口（ 闖紅燈超速未禮讓行人）、北區開元路與林森路口（不依車道行駛）、東區東門路與林森路口（不依車道行駛）、永康區復興路與高速二街口（不依車道行駛）、新市區台一線與新港社大道口（闖紅燈、超速、不依車道行駛等）、新市區台19甲線與西港雅大道口（闖紅燈、超速、不依車道行駛等）、中西區中成路與慈音街口 （北往南三）（閃紅未停再開）、北區公園路1092巷與公園路1074巷17弄口、東區中華東路二段 41巷與富農街二段口（西往東行向）（閃紅未停再開）、北區東豐路與林森路口（闖紅燈、跨越雙白線、機車行駛禁行機慢車道等）、東區中華東路與凱旋路口（增違規迴轉）、仁德區中山路與文德路口（增不依車道行駛）（增設功能）、龍崎區市道182線27.2公里至28.5公里（區間測速縮短偵測範圍）。

另外，去年台南市議會也通過內政部補助科技執法設備近3000萬元墊付案，並選定10處易肇事路口設置，目前正在設置中，完工後也將先有宣導期再正式上線執法，最快今年6月前可上路，屆時全市科技執法路段將達48處。