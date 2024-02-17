2023平板電腦出貨量排名出爐：蘋果穩居第一 華為僅第四

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據群智諮詢（Sigmaintell）公布數據，去年全球平板電腦出貨量約1.32億台，較上年同期下滑18.2％。

集微網17日報導，在疫情期間，全球的居家辦公、學習需求激增，促使平板電腦需求量出現了短暫的飆升。但隨著疫情結束，這項提前消耗的需求開始逐漸減弱。同時，全球經濟放緩也對消費者購買力產生影響，導致平板電腦的需求量減少。去年領先品牌蘋果未對iPad產品進行任何更新，也對平板電腦市場的換機需求產生一定影響。

從品牌廠商出貨量排名來看，蘋果（Apple）、三星（Samsung）、聯想（Lenovo）、華為（Huawei）和亞馬遜（Amazon）位列前五名，這五大品牌共同占據了近80％的市場占有率。

具體看，蘋果iPad系列產品的銷售量長期穩居市場領先地位，去年全球出貨市占率約38.2％。去年蘋果公司並未對其iPad系列產品進行任何更新，因此當年的銷售產品均以2022年更新的產品系列為基礎。此外，疊加全球經濟情勢的下行壓力，iPad的整體銷售相比上一年下滑16.6％，整體出貨量約為5千萬台。

三星平板電腦的產品線豐富多樣，包括入門級的Tab A系列，中階Tab FE系列，以及旗艦Tab S系列等，涵蓋不同價格區間和功能需求，滿足不同消費者的需求。去年三星平板電腦全球出貨量約2,500萬台，較上年同期下滑近20％，疫情對需求的提前消耗，疊加全球經濟的不確定性，對消費者購買力產生影響，尤其是北美和歐洲市場出貨下跌更為明顯。雖然出貨呈大幅下滑，但三星平板電腦在全球市場上的競爭中表現穩定，依然位居第二名，占比約為18.7％，較2022年微幅下滑。

聯想平板電腦的產品系列也相當豐富，包括拯救者，小新、Yoga、M系列等，產品涵蓋遊戲、娛樂、辦公室、教育等不同應用領域。透過優化產品規格、性能和使用者體驗，聯想平板電腦在中低階市場具有一定的競爭力，2023年全球出貨量約1,000萬台，較上年同期下滑約6.7％，市占率約7.6％。

華為平板電腦出貨量約900萬，雖然低於2022年水平，較上年同期下滑5.6％，但仍優於同業平均下滑幅度。華為的平板產品主要定位中高階市場，去年依托手機Mate 60系列發表帶來的品牌效應提振，及鴻蒙生態多應用互動帶來的良好的使用者體驗，市占率排名上升到全球第四位，市占率約6.4％，較上年成長0.9％個百分點。

亞馬遜Fire系列平板電腦，主打中低階市場，產品通常具有較低的價格、較小的螢幕尺寸和相對較低的性能。去年亞馬遜平板電腦全球出貨量約800萬台，較上年同期下滑近5成，遠高於業界整體下滑幅度。硬體產品規格的差距，產品線的更新速度較慢，產品缺乏競爭力，導致出貨量大幅下滑。

群智諮詢認為，隨著華為、小米（Xiaomi）、榮耀（Honor）、vivo、OPPO等智慧型手機廠商的入局，未來平板電腦市場的競爭將更為激烈。這些廠商憑藉其在智慧型手機領域的技術和經驗，將為平板電腦市場帶來更多的創新和競爭，也將推動平板電腦市場的技術進步和價格競爭，促進市場的發展。

此外，今年蘋果公司將對iPad產品線進行了一系列重大更新，預計將引領新一輪的平板電腦升級潮流。包括採用更先進的顯示技術，例如部分高階機型配備OLED顯示器以提供更出色的色彩表現和對比度，提升視覺體驗。