中高齡專屬！ 45歲以上退休者再工作 最高可領6萬就業獎勵

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為提升壯世代勞動參與，勞動部今天發布「55Plus壯世代就業促進措施」，年滿55歲以上或45歲以上依法退休的民眾，只要離開職場3個月以上再工作，經公立就業服務機構登記推介，成功就業後就可領取最高6萬元的就業獎勵，預計今年約有1,500名勞工受惠，此外，雇主也可領每年最高30萬元鼓勵壯世代勞工適應職場環境。

依主計總處統計，55至59歲國人的勞參率為61.78％，較美國的73.1％、日本78％、韓國的76.4％等低，顯示我國55歲以上人口的勞動參與仍有精進空間。

勞動部說明，「55Plus壯世代就業促進措施」以年滿55歲以上及45歲以上依法退休為適用對象，運用就業獎勵鼓勵重返職場，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給兩次，部分工時工作者也提供每次1萬5千元獎勵，並鼓勵壯世代勞工協助適應職場環境，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，相較其他就業獎勵往往僅有穩定就業3個月領取一次性的3萬元，考量45歲以上退休及55歲以上失業者可能離職職場已久，因此分2次獎勵，給與6個月適應期，但只要成功留任，中高齡勞工的穩定性比一般勞工更強。