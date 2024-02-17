春節七天連假期間 近6成轉帳透過行動支付！

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為確保春節七天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，中央銀行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易之需要。根據中央銀行統計，春節前最後一個營業日，全體金融機構留存清算資金4,512億元。而在轉帳交易方面，行動銀行占比維持6成，顯示大眾偏好使用行動支付。

央行17日公布春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形。央行分析，ATM跨行提款占比維持下降趨勢，連假期間跨行交易計1,939億元，其中，ATM跨行提款計604億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,335億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重31％，維持下降趨勢。

央行指出，ATM跨行提款集中於人口稠密之都會區，連假期間ATM金融卡跨行提款交易筆數前五大城市，分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易之6成。

至於春節期間整體（包括跨行及自行）交易中，轉帳金額高於提款，其中，以行動銀行轉帳最受民眾青睞。央行統計，跨行交易1,939億元，加計自行交易1,468億元後，整體交易金額共 3,407億元。

提款部分，ATM提款計1,360億元，其中自行提款756億元，跨行提款604億元。轉帳部分，轉帳合計2,047億元，其中自行轉帳712億元，跨行轉帳1,335億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為283億元、389億元及1,375億元，其中行動銀行占比維持6成，顯示大眾偏好使用行動支付。