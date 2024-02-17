《商情》料庫存大增 大豆及玉米跌至三年新低

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，料庫存大增加上對需求放緩感到擔憂，大豆及玉米本周相繼跌至三年新低，小麥期貨則擴大跌幅至2個半月低點。

上周五(2/09)美國玉米和大豆期貨徘徊在三年低點附近，因南美農作物天氣好轉且預測供應充足，但周末前的空頭回補限制了跌幅，周一(2/12)至周四(2/15)大豆及玉米在觸及三年來最低點後堅挺，市場密切關注南美洲天氣，俄羅斯下調小麥出口價格令小麥期貨承壓，周五(2/16)芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨反彈，從前一天跌至三年低點，加上下周一(2/19)總統日休市前空頭回補而上漲，玉米期貨連三日創下三年新低，在大量供應的打壓，而小麥期貨則擴大跌幅至2個半月低點。

分析指出，美國大豆將面臨中國最大進口國需求放緩和南美洲的激烈競爭，另外， 阿根廷和巴西的農作物受益降雨緩解了市場對高溫和乾旱損失的擔憂；俄羅斯穀物價格下跌的持續壓力，令小麥期貨繼續走低， 美國芝加哥大豆市場下周一(2/19)將因總統日假期休市，在長週末前出現空頭回補。

影響價格波動品項有: (20240209~20240216)

02/15近月大豆，報1162.25美分，跌至三年低點。

02/15近月豆粉，報339.5美元，跌至兩年低點。

02/16近月豆油，報45.59美分，連三日走低。

02/16近月小麥，報560.50美分，跌至兩個月底點。

02/16近月玉米，報416.50美分，跌至三年低點。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)