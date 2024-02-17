第三航廈工程推進 桃機航站北路20日起全線通車

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配合第三航廈工程持續推動，桃園機場宣布，自2月20日起恢復航站北路全線通車，國道2號機場端維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線，並優化道路線型提升交通服務品質。

桃機公司說明，20日開通的航站北路劃設三車道，道路線型順暢。往來一航廈行車動線維持不變，而往第二航廈送機的車輛，自3樓報到大廳車道離開時，依指標繞行第四停車場（P4），循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

至於到第二航廈接親友的車輛，自1樓接機大廳離開時，依指標循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

自行駕車者可停在第四停車場（P4）地下室車輛依指標前往航站北路出口離場前往國道1、2、3號，並注意匯流車輛；停在第四停車場（P4）平面層車輛，請依指標接航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

桃機公司指出，2023年機場運量已明顯復甦，旅運恢復至疫情前（2019）73％；第三航廈興建工程自2021年6月動工後亦持續大步推進，為兼顧營運與建設，並提供後續南登機廊廳工程所需基地，規劃航站北路自20日起恢復通車，完成第三航廈興建階段的重要里程碑。

桃機公司表示，旅客及駕駛人行經航站北路時，可看見隨著工程進度推展之第三航廈及北登機廊廳的外觀，預見未來新航廈投入營運的願景。