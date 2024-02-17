穿山甲保育特展曝蹤影分布變廣 專家：墾丁也出現了

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每年2月的第3個周六是世界穿山甲日，屏縣府邀請穿山甲專家孫敬閔在智慧農業學校推出穿山甲保育特展，他稱，近10年來台灣穿山甲分布變廣，如墾丁在近年來也出現穿山甲蹤影，不過穿山甲遭流浪犬啃咬的威脅未減少，保育工作仍要持續努力。

孫敬閔是全世界少數以野外穿山甲生態學為主題的研究者，現任屏科大野保所助理教授的他，開發穿山甲排遺的食性分析法、以及改良無線電追蹤器的鱗片固定法，是研究穿山甲生態的一大創舉，而在世界穿山甲日的這一天，他不藏私地應邀開展，將長年來的研究與民眾分享。

孫敬閔說，以台灣的穿山甲生態來說，沒有大規模的盜獵走私，但依舊面臨流浪狗的威脅，在台灣野生動物救傷單位近年的救傷案件中，穿山甲被流浪狗啃咬受傷的比例最高，且持續增加中，這是因為穿山甲行動緩慢，當遭遇危險時只會捲成球狀自保，進而導致在外側的尾巴容易被流浪狗啃咬而斷尾。

孫敬閔進一步指出，以近10年來的研究可發現，穿山甲的野外族群沒有減少，東、南部還有微幅增加的趨勢，且分布還變廣，如之前沒出現過穿山甲的墾丁，在近年也發現穿山甲的蹤影，不過不能因此高興，因為穿山甲面臨的威脅沒有變少，除流浪狗啃咬問題外，棲地也還沒回到4、50年前的狀態。

「穿山甲保育還要繼續努力！」他強調，他從事研究工作多年，發現人才是保育最重要的環節，因此希望透過展覽、教育宣導等方式，可以喚起大眾對台灣穿山甲生態保育的關注。

此外，孫敬閔也很認同縣府與農客松評審大獎團隊「屏安緱鯪鯉」以10萬顆鳳梨打造的《山腳邊的穿山甲母子》彩帽鳳梨田，他說，透過地景的呈現方式讓民眾了解穿山甲習性，非常有創意，感覺成效會不錯。

縣府勞青處長李雨蓁指出，進入特展入口，映入眼簾的是一幅空拍的《山腳邊的穿山甲母子》鳳梨彩帽田，展區內不同的展覽主題也藏有巧思，同時也推出多款穿山甲概念文創商品，包括鑰匙圈、杯墊、衣服、布貼、抱枕以及彩帽圖騰限定的鳳梨可可，至於講座有穿山甲行為、生態、生理、遺傳及保育生態等議題，講座實況也同步連線到台北市立動物園「翻轉瀕危！Save the Pangolin」活動現場，南北串連共同響應世界穿山甲日。