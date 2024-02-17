六輕帶動雲林麥寮人口成長 設健保卡「現製現領」據點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲林縣麥寮鄉因台塑六輕設廠人口持續成長，即將突破5萬人，衛福部中央健康保險署為提升多元服務品質，與麥寮鄉公所合作設置「在地製卡、領卡」服務據點，17日起提供民眾更貼心的換補發健保卡服務，僅需10分鐘左右即可領卡，服務範圍包括鄰近崙背、褒忠等5鄉鎮，約有26萬人受惠。

目前申辦健保卡方式包括健保快易通App、網路、郵局代收、戶政事務所跨機關通報、臨櫃等，透過代收管道需等待5至7天才可收到郵寄新卡，臨櫃辦理則只要10分鐘左右，且老一輩不熟悉網路、代收流程，因此中央健康保險署特地在偏遠或優先需求地區增設臨櫃服務據點。

健保署南區業務組組長林純美表示，健保署提供多元申請健保卡管道，但仍有不少居民習慣以臨櫃方式申請換卡，為提供更在地便民服務管道，今年將製卡據點延伸至雲林縣麥寮鄉公所，推出「現辦現領」健保卡服務，雲林沿海地區民眾若急需換發健保卡，可就近於麥寮鄉公所洽辦製卡。

林純美說，目前健保署在雲嘉南地區共設置8個製卡據點，分別是斗六聯絡辦公室、虎尾鎮公所、麥寮鄉公所、嘉義聯絡辦公室、阿里山鄉公所、台南聯合服務中心、新營聯絡辦公室及佳里區公所，民眾可就近選擇據點臨櫃換卡，記得要帶身分證正本（未成年請檢附戶口名簿正本）、代辦人身分證正本、2吋正面相片1張及工本費200元。

麥寮鄉民指出，麥寮鄉因六輕設廠，人口持續增加，目前已有4萬9500餘人，是雲林縣人口數第3的鄉鎮，非都會區民眾習慣臨櫃換卡，以往須到斗六市、虎尾鎮申辦，有了麥寮服務據點，大家都覺得非常方便。