《通網股》中華電超暖心 祭出多元族群服務Touch Your Heart

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)宣布，全力推動多元族群暖心服務，除了強化偏遠地區網路建設，致力縮短城鄉數位落差，並串聯全台近700間實體門市，深耕在地數位學習，另運用AI技術打造創新應用、提供暖心/樂齡優惠方案，全面協助多元族群邁向數位時代。中華電董事長郭水義表示，此次推動多元族群暖心服務，是以實際行動響應行政院「數位國家．創新經濟發展方案(DIGI+)」政策及聯合國永續發展目標(UN SDGs)，希望促進人人享有數位平權，實現全民同享數位智慧新生活。

郭水義表示，中華電長期投入偏遠地區網路建設、協助政府推動電信普及服務並致力縮短城鄉數位落差，111年即率先實現全國368鄉鎮區皆有5G涵蓋之目標，目前偏遠地區行動電信服務涵蓋率更是高達99.95%，為業界典範；在偏遠地區的門市設店普及率亦為業界NO.1，種種作為都是希望讓居住在偏遠地區的民眾不再受到地理環境限制，享有和都會民眾同樣優良的網路環境，也讓偏鄉的莘莘學子獲得平等的數位學習機會，為促進區域數位平權貢獻心力。

郭水義指出，除了關注區域數位平權，中華電信同樣重視多元族群數位權利，例如中華電實體門市皆設有無障礙設施及服務鈴，櫃台並設有電子看板與螢幕，提供筆談服務，協助喑啞族群客戶了解業務內容；網路門市獲行政院數位發展部核發「無障礙標章2.0」A級網站，視障朋友只要使用盲用電腦螢幕閱讀器和點字觸摸顯示器即可輕鬆瀏覽，並提供手語介紹影片及語音代客轉接服務，體貼照顧多元客戶的需求。

中華電總經理林昭陽表示，中華電信在全台各地有近700間實體門市，抱持著企業與社會共融共好的初衷，公司將門市打造成在地最值得信賴的數位好厝邊；各地營運處與社區合作辦理「智慧樂齡學堂」及「智慧小學堂」，結合科技及數位軟、硬體資源，透過寓教於樂的方式陪伴學齡孩童及樂齡長者學習日新月異的數位知識及能力，將數位學習扎根在地，光是去年至今已辦理超過170場公益活動，吸引逾25,700名民眾共襄盛舉。

此外，中華電深入瞭解多元族群的需求，以厚實的資通訊科技力打破地域限制，更運用AI打造創新應用，讓多元族群民眾也能輕鬆樂享智慧生活，包括「AI聲音濾鏡」語音辨識服務，幫助聽障者視讀Podcast；「AR動滋動×Uniigym」互動體感健身服務，結合AI體感偵測的AR擴增實境健身課程，讓樂齡長者在家也能動起來，另透過智慧穿戴裝置回傳個人生理健康數據至「i健康」App，並結合當地參與IDS計畫之醫療院所，縮短城鄉醫療差距，守護民眾健康；「防駭守門員」則運用AI技術辨識詐騙連結及釣魚網站，提供「i安全」的網路環境，讓民眾安心。