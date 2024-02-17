桃園靚靚楊梅慶元宵 熱鬧踩街2／24登場

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桃園市「2024靚靚楊梅慶元宵」踩街表演暨元宵晚會將於24日在台鐵楊梅車站後站盛大舉行，今年共有45隊踩街團體來自楊梅各里、各社區發展協會及在地居民等組成及3隊專業表演團體參與，由桃園市瑞龍傳藝文化協會領頭，以傳統舞龍盛大開場，及身聲劇場-星球人的高蹺裝扮特別表演，自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街，歡迎大家闔家參與，下午5時起在楊梅區公所前廣場將發送限量楊梅小提燈。

楊梅區公所表示，楊梅元宵晚會有超強陣容卡司包含客家金曲樂團-神棍樂團、金曲歌王-許富凱、全新創作女團-BOOM！怪物星人、新銳創作樂團- Control T等表演節目，活動於晚間6時30分開始，在會場周邊還有農特產暨文化市集，各時段更有好禮大放送活動。

當天在現場於各指定時段拍照打卡，並在「乂楊梅a藝文活動乂」粉絲專頁按讚，即可獲得一公斤發財米， 4000份送完為止，詳細活動資訊請參考官方粉絲團「乂楊梅a藝文活動乂」公告，邀請大家屆時來現場打卡換好禮。

楊梅區公所提到，楊梅客庄藝術燈區今年設置6大展區，包括楊梅區4處車站廣場、楊梅區公所前及中山親水公園等處，藝術主燈「龍騰灑甘露」於楊梅火車站展示，以「龍吐水」為其意象，透過光影變化，打造宛如活龍般，帶來祥瑞徵兆，展區還有埔心火車站的「龍光煥發」、富岡火車站「龍騰吉祥」，以及在新富火車站設置的「璀璨七彩」燈飾，每一處都呈現龍年的祥瑞元素。

楊梅區公所前則設有由5組愛心型花燈組成，形成一條愛心通道的「心心向榮」迷人光廊，與「團聚楊梅」團聚慶元宵的溫馨場景燈飾，中山親水公園則設有「賀歲元寶貓」燈區，各燈區皆有不同主題風格，已開展至2月29日止，歡迎大家到楊梅逛熱鬧賞燈祈福好運來，「共下來尞」。