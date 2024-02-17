皇天不負苦心人！興大碩三生連拚3年 國考中大四元

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年僅24歲中興大學法律系碩三生柳敏嘉，歷經3年拚搏，今年如願通過高考三等、調查局特考、律師高考與司法官考試，勇奪大四元佳績，創下該系近年在校生參與國考最佳的成績，柳敏嘉出生經濟弱勢的單親家庭，成長之路受惠於人太多，她將以司法官為第一志願，希望以專業回饋社會。

柳敏嘉從小與阿嬤、母親與妹妹相依為命，小四加入排球校隊，以排球運動績優申請進入興大法律系，因運動績優生須在校隊待滿3年，白天上課、晚上練球、半夜讀書成為她的常態，大三時期兼任排球隊隊長與法律服務社社長，負責協調隊務與社務，雖然很累，但如今回想，卻是她培養領導能力與溝通能力的重要訓練。

柳敏嘉表示，大四離開球隊後，法律系陳俊偉老師得知其經濟困境，聘她擔任助理，提供很多指導及幫助，加上校內高教深耕計畫獎助學金與系上的各種工讀資源，讓她在大四開始有穩定的收入，可負擔自己的生活費，同時也能幫忙補貼阿嬤的醫療與安養費。

柳敏嘉在碩一首次報考書記官跟律師，僅書記官上榜；碩二報考高考三等、調查局特考、律師高考與司法官考試，全數落榜，當時非常沮喪，但她很快就調整心態，重新投入準備，終於在第3年迎來好消息，取得司法官第6、調查局特考第9、高考三等第8、律師海海組第4的佳績。

柳敏嘉自謙不是成績一直很好的學生，卻是一個熱心從事公眾活動的人，國中開始就當班長、隊長，師長們知道她家裡的情況，也都盡力幫忙爭取資源。她說「在球隊得到的成就感，讓我對自己更有信心，對於家裡的經濟狀況不會感到那麼絕望或自卑，再將這份信心移到班級裡，促使我維持成績。每一個小事件都讓我學習，交互影響。」成長過程中，受惠於太多師長與前輩的幫助，讓她也想學習成為跟他們一樣好的人。