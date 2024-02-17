房價急起直追 竹北精華地段仍有綠意減壓宅甜價上市

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近年來，竹北的房價急起直追，甚至出現每坪單價80萬元的新建案，一度被市場笑稱「不輸新北蛋黃區」。

試想一下，若是一戶小家庭，年輕爸媽加上一個或兩個孩子，希望購買三房居住，購屋預算動輒要來到2500萬起跳，不可謂壓力不大，再考慮孩子未來上學的花費，誰不希望以更低預算購買到更高性價比的房屋。

但是，購買到極富潛力的高性價比房屋，何嘗不是一種為未來儲存投資的方案？

例如近期有品牌建商美地建設在竹北推出預售新案，單價換算下來居然只要4字頭，絕佳地段、綠意環境和便捷交通， 綜合觀察下，更吸引著當地剛需族的關注。

竹北震撼價，精品花園式家園

優渥的環境，綠意盎然宛若花園式的社區公設，在竹北市要找到500坪私家花園綠地建案可謂不可能。

「美地知心畫」近500坪的花園規劃，栽種生機盎然的各式綠植，春去冬來，夏秋更替，花園中的美景四季皆有不同風光，專業團隊定期維護，打造精品級綠意視覺享受，步步皆景，滿目驚豔，為你和家人造一處未來鬧市中的私藏花園。

美地建設推出均質36坪三房產品，戶戶都有三面採光，格局方正好規劃。全案單純總戶數40戶，除了有交誼廳、健身房、親子遊戲區、兒童遊戲區、廚藝教室、信箱區、曬被區…，還有超大面積花園，為你和家人們，可以享有在自己私家花園散步的悠閒時光。個案預計年後開挖、116年11月完工。絕佳的地理位置，也伴隨著便捷完善的交通網絡。

建案基地座落在竹北市中華路1226號，距離台元、昌益園區分別約五至十分鐘車程，距竹北車站車程約七分鐘。車程10分鐘內可以到全聯福利中心竹北中華店、竹北夜市，竹北國小、國中，居住其中，另有國道1號、台1線可利用，便捷多樣化的出行方式，從家門口連結各地，皆隨心由你選擇，日常採購和休閒娛樂皆十分便捷。

＊美地建設成立於民國81年，在竹北地區深耕房產行業三十幾年的建商美地建設，擁有甲級營造規模，成就數十個精品知名項目，在當地廣受好評。在過去，美地建設以建造高級透天住宅及大樓集合住宅為主，推案專注於竹北地區，知心畫理念為支持竹北地區年輕人擁有私有的綠帶與花園居住空間，可以在高壓的工作氛圍回家後享受獨有的綠生活。