北富銀傳授新春紅包放大術：善用基金、海外債、奈米投

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隨著年假結束，家長們除了加緊督導孩子收心學習，更別錯過用紅包進行理財教育的良機。台北富邦銀行建議，家長可將三分之一的紅包留給孩子購買想要的東西，剩餘資金則可陪同子女進行理財規劃，不僅可以放大壓歲錢價值，還能幫助孩子養成良好金錢觀，增進親子間的互動溝通。

北富銀表示，現在的父母親越來越重視培養下一代的理財知識，為孩子開立兒童理財帳戶的人數也持續成長，截至2023年底，北富銀小富翁帳戶數已近29萬戶，人均資產近新台幣46萬元，逐年穩定增加。而在具體資產配置上，則以基金、海外債和北富銀開發的數位理財工具「奈米投」等穩健型商品為主。

針對不同學齡的孩子，北富銀建議家長在兒童帳戶資產規劃上也要與時俱進，根據孩子的理解和風險承受能力的成長進行調整。國小階段因為對金融商品和市場了解不深，可以從最易理解的台外幣定存和儲蓄險切入，幫助小朋友瞭解本金和利率之間的關係，目前北富銀在2月底前有推出限時美元優利定存方案「美金好利到」，最高年息5％，以新台幣活儲帳戶換匯後承作美元定存，是相當適合進行紅包理財的入門工具。

北富銀建議，到了國高中階段，就可以帶著孩子嘗試定期定額投資，將壓歲錢結合每月零用錢，透過每月分批買進的方式降低市場波動風險，不僅能透過持續投入享受時間複利，穩健達成理財目標，也能讓小朋友即早接觸理財，養成紀律投資的好習慣。

目前北富銀提供豐富的定期定額投資選項，如果孩子想體驗ETF，「奈米投」具有低門檻、0手續費的特性，只要新台幣1,000元就可以投資10～15檔ETF，在分散風險的同時，還有專家經理人協助即時根據市場趨勢調整投資組合配置；如果想投資基金，則可以選擇「FUND心投」基金定期定額專案，每期最低金額只需新台幣3,000元，不僅免申購手續費，申購滿兩年更免收贖回手續費。

大學階段可以自主運用的金錢更多，也更了解市場運作及金融商品趨勢，則可將資金投入較大額的單筆基金或海外債券商品，把握今年降息前較高殖利率的利基進行中長期理財佈局，透過多元資產配置降低風險及提高整體獲利。

許多高齡長輩拿到的紅包也不少，北富銀建議，因長輩已進入退休階段，對資產可預期性及穩定現金流的需求提高，可將三分之一紅包留作家族聚會或旅遊資金，剩餘紅包則可配置在短天期的投資等級債。短天期投資等級債具有存續期間短，波動相對較低，以及信用風險較低等優勢，在發行機構不違約的前提下，債券具有固定配息與到期返還面額的特性，即使到期前的債券價格有所波動，但只要繼續持有，不但持有期間可以享有穩定的現金流，到期時也可以拿回可預期的面額，很適合長輩進行短期資金理財之用。

北富銀提醒，投資必然伴隨風險，除了透過定期定額方式分期投入，降低資金受當前市場波動的影響程度外，亦可嘗試建立多元投資組合，把紅包錢分散在不同的投資產品或標的上，避免過度集中某類產品，才能達到用小錢滾大錢，穩健放大紅包的目標。