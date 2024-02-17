兒少新冠XBB疫苗接種率僅4％ 預計3月底前完成入校接種

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春節連假結束，各級學校也陸續開學，預估將有一小波疫情上升，但疾管署最新統計，國內5到11歲、12到17歲新冠XBB疫苗接種率僅4％。疾管署發言人羅一鈞表示，已請全國各縣市著手調查學校接種意願，希望3月底前完成入校接種。

羅一鈞表示，目前國內兒童及青少年新冠XBB疫苗接種率極低，5到11歲全國接種率為4.6％、12到17歲全國接種率為4.2％，遠低於流感疫苗接種率（國小76.8％、國中73％、高中職五專64.8％）。

羅一鈞指出，由於桃園、苗栗等部分縣市上學期就有開始接種新冠XBB疫苗，目前接種率領先其他縣市。桃園5到11歲接種率為16.12％，12到17歲為14.06％；苗栗5到11歲為26.78％、12到17歲為22.54％。

疾管署引述加拿大最新研究指出，12歲以上青少年及成人接種新冠XBB疫苗對於新冠輕症預防效果佳，保護效益約5成，如為曾感染新冠者，保護效益更高達67％。該研究是首見涵蓋青少年族群的XBB疫苗真實世界保護效益分析結果，顯示青少年接種XBB疫苗的預防效果如同成人，能有效降低新冠輕症發生機會。

羅一鈞提醒，很多民眾或許以為年輕人感染新冠沒關係，但還是有可能併發肺炎或者MIS-C（孩童多系統發炎症候群）、長新冠後遺症，因此還是不要感染最好；如果已經感染過，打疫苗保護力更好。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約437.9萬劑、Novavax XBB疫苗約22.6萬劑，由於Novavax XBB疫苗僅供12歲以上接種，因此，入校接種將以莫德納為主。羅一鈞指出，目前各縣市已陸續調查統計學校的接種意願，希望能在清明連假開始之前、3月底前完成入校接種。