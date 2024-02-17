《半導體》菱生以3.078億元 售子公司寧波力源

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【時報記者葉時安台北報導】菱生(2369)周六召開重訊記者會，財務長暨發言人賴銘為說明公司董事會決議處分重要子公司股權案，菱生旗下LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.和LI YUAN INVESTMENTS CO.,LTD.公告，處分寧波力源100%權益予非關係人浙江銀安匯企業管理有限公司，交易金額為人民幣7100萬元(約新台幣3.078億元)，惟最終交易價格將依據交割日時考量調整項目後重新計算確定之。菱生其處分具體目的為集團考量整體營運發展所需。處分損益待交易實際完成時另行公告。

菱生在2001年6月經投審會核准，經由第三地區投資事業薩摩亞菱生及開曼力源100%間接投資大陸寧波力源，集團考量整體營運發展，而周六(2月17日)分別經三家公司董事會決議通過，擬由開曼力源為轉帳方，直接出售寧波力源100%權利予買方。

寧波力源實收資本額為人民幣4億2430萬元(美金5800萬元)，IC封裝與測試為主要營業項目，去年底淨值達人民幣2961.7萬元(折合新台幣約1億2839萬元)，加計2月份預計增資200萬美元(折合人民幣約1416萬元/新台幣6141萬元)，即出售交易價格高於淨值，於評估交易價格尚屬合理，且不至於損害現有股東權益。

菱生預計，本案於買賣雙方去完成契約約定之價格條件後，菱生對重要子公司寧波力源喪失控制力，交易款項將於符合大陸法律規範及資金匯出時實務作業前提下，儘速依法規匯回菱生。