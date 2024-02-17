立積1月每股虧0.01元 法人估全年可望轉盈

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射頻晶片廠立積1月營運虧損縮小，歸屬母公司淨損約新台幣50萬元，每股虧損0.01元。法人預期，立積今年營運有機會轉盈。

立積在客戶需求熱絡下，1月營收3億元，連續3個月營收維持3億元水準，較去年同期增加36.25%，為歷年同期次高，僅次於110年1月的5.89億元。

立積1月營運持續虧損，不過歸屬母公司淨損縮小至50萬元，每股虧損約0.01元。

法人預期，隨著手機及電腦的無線網路陸續升級為WiFi 7規格，立積營運可望受惠，業績將可逐步好轉，今年有機會轉盈。