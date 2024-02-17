林大鈞戶頭0元「錢一進來就移走」 品保痛批：蓄意詐欺

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美加國際旅行社（年代旅遊）被交通部觀光署勒令停業，又被旅行業品質保障協會踢出會員，負責人林大鈞雙手一攤表示無力負責，品保協會理事長張永成痛批林連日來的承諾沒有一項做到，且帳戶內金額是零，根本是蓄意詐欺，破壞旅行業名聲，將協助受害旅客打集體訴訟，剷除不肖業者。

觀光署與品保協會今日合開記者會，說明年代旅遊害旅客被丟包事件的調查過程。張永成指出，事件發生後，品保協會不斷協助觀光署處理，2月13日由秘書長代表到越竹航空總代理的辦公室關心，當林大鈞也在場，承諾欠的300萬票款會在開工後付出；14日林開記者會講大話、承諾賠償旅客；15日又承諾其他地接社可拿到錢，結果連日來承諾通通跳票。

張永成批評，美加旅行社是「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，全台灣近4000家旅行社，有99.999％都是好的，碰到這一家無可防範，根本是蓄意詐欺、騙錢，林大鈞的銀行戶頭餘額是零，還有前業務向品保透露，每當訂金一進來，錢立刻就被林大鈞移走。

張永成強調已在蒐集事證，呼籲旅客一起提供事證，品保協會將替受害旅客打集體訴訟，剷除不肖業者，挽回消費者對旅行業的聲譽。他也呼籲相關單位，盡快對林做出境管。

品保協會透露，至昨天下班前，只收到4件旅客申訴，但今天信箱「爆了」，從昨晚到今早，應該收到3、40件申訴。

張永成也強調，品保協會與觀光署過年前就聽聞美加旅行社的財務有問題，但民主國家政府不能把傳聞當事證，必須要有法院判決才能行動，若貿然對消費者示警，可能因此要負責賠償，希望外界能體諒官方的難處。