配合第三航廈工程 桃機航站北路20日全線通車

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由於旅運量成長及配合第三航廈工程進度，桃園機場航站北路自20日起恢復全線通車，未來民眾駕車離開機場時行車動線將會更順暢。

機場公司副總經理孫宏彬說，2023年起機場運量已明顯復甦，除了旅運量已恢復至疫情前（2019年）的73％，第三航廈興建工程進度也穩定推進。為了兼顧營運與建設順利，並設置後續南登機廊廳工程所需基地，機場公司規畫航站北路自20日起恢復通車，這也是第三航廈興建工程的一大里程碑，此次航站北路的切換對旅客出國跟回國的路線會比以往更順暢。

機場公司表示，目前駕駛人從國道2號進入機場仍維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場時行駛新開通的航站北路，恢復以往南進北出、雙線分流的行車動線。此外，將來民眾駕車行經航站北路時，就可以看見兩旁興建中的第三航廈及北登機廊廳外觀。

機場公司指出，20日開通的航站北路劃設三車道，道路線型順暢。往來一航廈行車動線維持不變，二航廈行車動線說明如下：

一、第二航廈送機：送親友到第二航廈搭機的車輛，自3樓報到大廳車道離開時，依指標繞行第四停車場（P4），循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片（https://youtu.be/8pemcsUYOcU）。

二、第二航廈接機：到第二航廈接親友的車輛，自1樓接機大廳離開時，依指標循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片（https://youtu.be/UARrkcaMcRs）。

三、自行駕車者：停在第四停車場（P4）地下室車輛依指標前往航站北路出口離場前往國道1、2、3號，並注意匯流車輛；停在第四停車場（P4）平面層車輛，請依指標接航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片（https://youtu.be/jHShoGyOTD8）。