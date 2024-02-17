TigaKids兒童高爾夫班二月底開課 採小班制名額有限值得把握

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開學囉！新學期開始，學習高爾夫的腳步可別中斷；每週只要2小時，利用周末假日的時間，讓家中小寶貝和 TigaKids 快樂學習高爾夫！

TIGA台灣高爾夫學院與世界第一的澳洲HILLS高爾夫學校 合作，打造出世界第一套兒童高爾夫系統化課程，共分為 10 種技術等級、6 個班級課程、及300 種主題遊戲式高爾夫訓練課程，加上教學經驗豐富的教練團隊，提供 4 至 14 歲的孩子一套最專業有效的高爾夫學習環境；2024春季假日班今年開設七個班別，依照學員年齡及高爾夫程度的不同，分別為 寶貝班、袋鼠班、小海豚班、海豚班、兒童進階班、青少年班 及 培訓隊，小學員可以和同齡學員一起學習及挑戰高爾夫！其中春季班預定從2月底開課至6月中旬結業，共計15周課程，每個班都會有4次下場揮桿實戰課，並且可以參加 升班檢定 九洞考試，及TIGA年度賽事 #夏季盃挑戰賽，和每個團體班的學員，一起到高爾夫俱樂部體驗球場擊球的樂趣！

各班次目前還有名額，家長可以依照小寶貝年齡挑選適合的班別，歡迎洽詢報名參加！2024春季班課程資訊：

http://www.tiga.com.tw/index.php/homepage/2024-golf-winter-camp-spring-program" target="_blank">http://www.tiga.com.tw/index.php/homepage/2024-golf-winter-camp-spring-program

加官方LINE報名及諮詢可逕上https://lin.ee/lknA19m

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