陳揆拜會立院 就兩岸議題這樣回應

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行政院長陳建仁17日拜訪立法院，針對國民黨團總召傅崐萁關心兩岸議題，包含突然停招陸客團的考量，陳揆對此表示，兩岸和平穩定、更熱絡交流，「需要雙方努力而非單方」。目前最大目標是維持現狀、確保全球安全永續和平。

陳揆17日率同行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、發言人林子倫及副秘書長何佩珊前往立法院拜會院長韓國瑜、副院長江啟臣及國民黨團、民進黨團與民眾黨團。

陳揆強調，內閣團隊將持續兢兢業業，積極推動各項福國利民政策，並且與立法院攜手合作，也請立委們對未來行政院所提之相關法案，不吝給予意見及指教，讓各項政策及法案皆能順利通過，打造台灣成為更溫暖堅韌的國家。

陳揆在拜會各黨團時表示，1月13日第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉已順利圓滿落幕，人民選出的新國會，也反映出新的民意，不論朝野政黨都有一個共同目標，就是希望國家持續朝更堅韌、溫暖且美好的方向前進，並且促成「世代和諧、政黨和解、兩岸和平」的願景。因此，內閣團隊未來仍會在蔡英文總統執政七年多所打下的基礎上，持續兢兢業業、全力以赴，積極推動各項福國利民政策，並且與立法院攜手合作，打造更富強康樂的台灣，也請立法委員們繼續給予最大的支持與鞭策。

陳揆指出，在內閣團隊共同努力下，近年來台灣在許多國際評比都獲得不錯成績，例如根據美國智庫傳統基金會發布的「2023經濟自由度指數」，台灣名列184個經濟體中的第4名，為歷年最佳成績；美加智庫「2023年人類自由指數」報告，台灣居亞洲之冠；英國經濟學人資訊社最新公布的「2023民主指數」報告，台灣在全球167個國家地區中，排名第10，居亞洲之冠。由此可知，維護自由、民主、法治及人權的理念價值，向來是朝野政黨共同推動的目標，也唯有確保台灣的自由、民主，國家的經濟才能夠蓬勃發展。

該次拜會，國民黨團及民眾黨團亦針對兩岸關係、食安議題、引進外籍移工、國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選提名案等議題提出建言，陳揆也逐一向各黨團回應說明。

在兩岸關係方面，陳揆指出，台海和平穩定發展攸關全世界各國利益，因此政府一直希望以民主對話、和平對等方式，逐步恢復兩岸健康有序的交流，這也需要雙方一起努力。政府未來仍會持續釋出善意，希望促進兩岸關係更加和平對等、交流更加熱絡，同時確保全球安全、永續、和平及繁榮發展。

在食安議題方面，陳揆說，行政院會尊重立法院朝野協商所做之決議，後續將針對食安議題提出完整專案報告，並詳盡說明蔡政府執政7年多來為全民食安把關的成果，請立委們屆時不吝提供意見及指教。

在引進外籍移工方面，陳揆表示，政府立場一向都以本國勞工就業為優先，惟近年來受少子化等各項挑戰，使得臺灣產業出現缺工現象，為了補足產業需求，因此政府積極尋找移工來源國。而印度移工近年來廣受世界各國信賴，被認為是高品質的移工來源國，包含德國、義大利、中東均已有引進，日本及韓國也已與印度簽署或正在簽署相關勞工合作備忘錄（MOU）。而台印度16日視訊簽署勞工合作備忘錄，其中亦明定印度移工開放行業及人數均由台灣決定，簽署後也會依法送交立法院查照。

陳揆呼籲有心人士不要污名化印度移工，不僅對印度人民不公平，也恐造成國際社會對於台灣的誤解。他強調，政府相當重視本國勞工的權益，除了《最低工資法》已於今年1月1日正式上路施行外，未來針對勞保年金改革部分，也會與各黨團立委充分討論，讓勞工朋友獲得最好的保障。

針對黨團立委所關心通傳會委員人選提名案部分，陳揆表示，由於部分通傳會委員任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。對此，行政院將以公正、專業為導向，審慎提出最佳委員人選名單，並送立法院審查，以利通傳會業務得以順利運作。