TPGA巡迴賽辦南區感恩餐會 深盼企業與廠商支持奮進

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2023台灣PGA巡迴賽南區感恩餐會2月16日中午在高雄韻藏餐廳熱鬧舉辦，共有60多位贊助廠商及貴賓出席此盛會，TPGA在餐會上特別感謝南部所有的企業與贊助商與個人，也在現場播放2023台巡賽選手傑出成績表揚頒獎典禮的影片，包括TPGA台巡賽、ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽及肇喜登峰巡迴賽年度獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎及年度新人獎台巡賽10大好球以及介紹終身貢獻獎得主三商集團榮譽董事長翁肇喜與緬懷貢獻獎得主三花棉業已故董事長施純鎰。

這是TPGA第二年舉辦台灣TPGA台巡賽南區年終感恩餐會，TPGA理事長陳榮興表示，感恩過去三年來南部地區的贊助廠商與各球場的大力相助，尤其是高雄地區的高雄公開賽，去年已是第36屆，是南台灣最具指標性的比賽。而ThreeBond挑戰巡迴賽也是以南部地區舉辦的場次最多。2023年台灣PGA台巡賽總計有14場，加上一場菁英邀請賽，共計15場；挑戰巡迴賽共九場，有六場在南部球場舉行，包括信誼球場丶斑芝花球場丶高雄球場丶大崗山球場丶南寶球場，總獎金額合計新台幣一億2千萬元。

2023台巡年度獎金王與最佳球員獎詹世昌丶ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王曾豐棟丶肇喜登峰巡迴賽獎金王洪健堯丶年度新人獎呂孫儀。詹世昌蟬聯台巡賽年度獎金王及年度最佳球員獎，並是他自2008年轉職業後，2015年TPGA設立個人獎項以來，第三度拿下年度最佳球員獎，也是第三度獲得台巡賽年度獎金王頭銜。

2023年TPGA台巡賽獎金王詹世昌今年共贏得兩冠，包括一場肇喜登峰巡迴賽的老爺逐夢公開賽與三花TPGA錦標賽；排名第二是洪健堯，第三名是劉永華。

ThreeBond挑戰巡迴賽方面，今年九站賽程中，曾豐棟贏得挑戰巡迴賽獎金王頭銜；第二名詹頂立，第三名詹佳翰。

台灣福興工業公司2023年是連續第五年加碼提供台巡賽年度獎金王ThreeBond 挑戰巡迴賽獎金王球員各台幣30萬元獎金；另外也加碼提供台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽年度第二名與第三名的選手各20萬元及10萬元獎金，以上六位選手各獲得林瑞章董事長贊助的獎金。

由於台灣企業持續提供比賽舞台給年輕選手磨練，近年來球員們的進步有目共睹，除了繼續在亞巡賽奮戰數年的球員以外，又有數位年輕選手加入亞巡賽丶躋身日巡賽，及正積極往美次巡前進。

他並指出，今年台巡賽的重點在南部，因為今年南部除了有高雄公開賽、長華公開賽、南寳公開賽、美津濃公開賽以外，又增加了一場鵬翼公開賽，讓今年的台巡賽在南部地區足足有5場賽事；而ThreeBond挑戰巡迴賽也有5場，足以可見南部的贊助企業，還有承辦的球場對於TPGA的支持與肯定，讓職業高爾夫的觸角延伸更遠，讓更多的人及企業願意共同來推動高爾夫，提供更多的舞台給年輕選手們發展。

因此獲得連任的陳榮興理事長希望未來三年能繼續獲得更多的企業與廠商的支持，讓更多的年輕選手持續進步，進軍國際高壇；尤其是今年TPGA台巡賽申請加入世界積分組織，結合世界高球領域，希望未來台灣有更多的年輕選手出頭，並經由這塊踏板進軍到世界舞台。

高雄市政府運動發展局（運發局）局長侯尊堯也特別受邀出席此感恩餐會，他提及，運發局自2018年起由高雄市體育處升格，就負責提供國內一百多項運動項目的推動與發展的補助，而且全民的健康就要靠大家作伙來推動各項運動項目。

他指出，高雄市一向十分支持TPGA與職業高爾夫運動，因為高雄天氣好，尤其是在冬天，仍然陽光普照，溫度宜人，近期不論是世界知名黃色小鴨的展示或巨星演唱會，都帶動起高雄的經濟，也希望能繼續透過體育活動及高球比賽，帶動高雄更多運動經濟。