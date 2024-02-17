《國際政治》伊朗秀肌肉 展示新武器 胡塞認了攻擊英國油輪

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據官方的伊朗國家新聞社報導，伊朗在周六展示了新武器，其中包括本土製造的阿曼(Arman)反彈道飛彈系統，以及Azarakhsh低空防空系統。

目前中東緊張情勢加劇，伊朗支持的胡塞武裝份子在紅海對與美國、英國、以色列有關聯的船隻進行襲擊，以突顯出他們對加薩的支援。胡塞份子並在周六宣布，有效攻擊了一艘英國油輪。

自10月7日哈馬斯(Hamas)襲擊以色列南部以來，加薩地區一直受到以色列軍事攻擊。

為了回應胡塞的攻擊，美國把攻擊目標對準了葉門境內的地點，以及伊拉克和敘利亞境內由伊朗支援的組織設施。但是同時之間，美國在敘利亞和伊拉克的軍事設施也遭到攻擊。以色列也攻擊了伊朗在敘利亞境內的目標。

周六在伊朗國防部長Mohammad Reza Ashtiani見證下，兩套車載系統舉行了揭幕儀式。

伊朗國家情報局表示：「隨著新系統進入國家防禦網路，伊朗的防空能力將顯著提高」。

此外，與伊朗結盟的胡塞武裝份子在周六承認了，他們對「Pollux」油輪發射了飛彈。美國國務院在前一天周五表示，一艘懸掛巴拿馬國旗、運往印度的原油油輪「Pollux」，在港口一側遭到飛彈襲擊。

胡塞武裝軍方說，武裝部隊在紅海使用大量的海軍導彈，並且對一艘英國油輪Pollux進行了瞄準行動，打擊準確而且直接。

自去年11月中旬以來，胡塞武裝份子多次對紅海的國際商船發動無人機和飛彈攻擊，並稱他們是在聲援巴勒斯坦人。