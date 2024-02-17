國建砸10.45億 收購北屯四期重劃區718坪透天厝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆開春之後，房市利空因素可望淡化，建商購地需求紛紛回補；建築業龍頭老大哥國泰建設（2501）今（17）日率先鳴槍起跑，開出新春第一炮！率先開胡搶地，砸下10.45億元，買下台中市北屯區的北平路三段718坪舊透天厝，佔地面積達567坪，可望改建為住宅大樓。國泰建設資深副總經理林清樑表示，全案預計走危老重建方式，更新重建為住宅大樓，估計未來總銷可望在45億元左右。

農曆新年開工之後，國泰建設率先在公開資訊觀測站上公告，以10.45億元，買下台中市北屯區營建用地。地點位於台中市北屯區東峰段，包括有土地及建物各一筆，其中土地面積約566.58坪，每坪平均取得成本約184.4萬元；至於建物，面積約717.98坪。

總計交易價格，共10.45億元。

至於賣方，則為協承國際有限公司及5位自然人。

國泰建設向來被視為房市的領先指標，每一個動作，都備受矚目，動見觀瞻。此次大手筆出手搶地，選在台中，也在新春開工之後，拔得頭籌，開出買地第一槍，為房市搏得好采頭。

國泰建設資深副總經理林清樑表示，這塊土地的位置，在四期重劃區，位於北平路三段、河北路二段的角地，地上物為幾戶透天厝；全案預計走危老重建，估計未來將興建為住宅大樓，總銷金額暫估約在45億元左右。