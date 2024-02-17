觀光署：依法監管旅行業 赴陸禁團令有法源

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觀光署長17日表示，赴陸禁團令是有法源的。觀光署長周永暉說，發展觀光條例規定，基於安全管理的問題，依法要善盡國人旅遊安全，同時也希望陸方能夠更善意往來；他強調，恢復兩岸觀光交流的方向沒有變、還是持續。

有關6月1日起禁止旅行業組團赴陸旅遊之作為，觀光署表示，是依據《發展觀光條例》第53條第1項：「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」。

此外，《旅行業管理規則》第49條第19款也有規定「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」辦理。

觀光署強調，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，但考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸之經營行為已有「損害國家利益」，觀光署本於對旅行業之經營行為負有管理監督之責，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，觀光署呼籲，陸方以善意共創兩岸和平旅遊交流，並將繼續配合政策檢討兩岸旅遊相關規劃事宜。