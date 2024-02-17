兆豐金CDP氣候變遷再獲評領導等級

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兆豐金控長期關注國際氣候變遷議題，致力推動環境永續發展，2023年CDP氣候變遷(Climate Change)問卷再度獲評A-領導等級，名列公股金融機構最佳成績。

CDP (原名碳揭露計畫)為全球性非營利組織，至今成立超過20年，希冀結合投資人與品牌商價值鏈之力量，鼓勵企業透過系統問卷主動揭露、評估與管理氣候變遷所帶來之風險與機會。

2023年CDP氣候變遷問卷評鑑全球超過21,000家企業，創歷屆以來最多紀錄，其中獲評領導等級的企業，除建立完善的氣候治理架構，更需納入氣候相關財務揭露(TCFD)標準管理相關風險與機會，並設立具企圖心之科學基礎減碳目標(SBT)，透過公開、透明的揭露方式，以實際行動彰顯支持聯合國永續發展目標－SDG 13氣候行動(Climate Action)決心。

兆豐金控董事長雷仲達表示，兆豐自2017年起參與CDP氣候變遷問卷回覆，以穩紮穩打之腳步，CDP成績逐年提升，環境永續作為備受國際評比機構肯定，更榮獲公司治理評鑑前5％、DJSI新興及世界市場雙指數成分股殊榮。兆豐金控集團透過永續發展委員會旗下環境永續及永續金融小組的努力，攜手各子公司的力量，已陸續完成ISO 14064溫室氣體全球據點盤查及驗證、擴大自有建築導入綠建築標章及太陽能分行範圍、承諾SBT及綠電採購目標等，並於去(2023)年底響應我國碳權交易制度，成為首批國際碳權買家，全力支持政府邁向碳有價化時代。

氣候變遷已成為全球重大的國際議題，世界經濟論壇(WEF)於《2023年全球風險報告》指出全球十大長期風險中，氣候環境面向的風險就佔了六項，「氣候變遷減緩失敗」更列居首位。面對未來的挑戰，兆豐將刻不容緩貢獻己力，除了加入金管會「永續金融先行者聯盟」並擔任「金融業淨零推動工作平台」的「跨部門諮詢工作群」召集人，協助蒐集與彙整金融業者於投融資前瞻經濟活動相關技術及產業之實務困難與建議外，兆豐金控亦將持續率領子公司發揮綠色金融影響力，引導金融業資金流向低碳經濟活動，實現我國「2050年淨零排放目標」。