芒果鬧病蟲害分析結果出爐 屏縣府研議報請專案救助

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屏東縣目前正進入芒果盛花期、著果期，但部分地區傳出因鬧病蟲害導致大量落果，農業處分析是因春節期間連日低溫限制病蟲害發展，農友若無加強防範，在氣候回溫後病蟲害會加劇侵襲，對此，縣府將報請農業部研議專案救助，同時呼籲農友強化田間管理，若有問題要隨時向公所反映。

近日屏東縣的芒果主要種植區陸續傳出因病蟲害導致大量落果情形，縣府鄭永裕表示，春節期間因低溫限制病蟲害發展，高雄農改場也早於1月底提前呼籲農民，氣候回溫時要加強防範薊馬、葉蟬、炭疽病及黑斑病，否則將遭病蟲害加劇侵襲。

鄭永裕進說，目前正值芒果病蟲害防治的關鍵時期，呼籲農友強化田間管理，縣府也隨時密切關注，並將邀集農改場、農糧署、公所等單位實地勘查，交由農業專家評定實際狀況，完成縣內資料後報農業部研議專案救助。

鄭永裕進一步指出，枋山鄉芒果種植面積640餘公頃，去年遭逢小犬颱風災害已核定20餘公頃無法開花果園現金救助，若屬蟲害，將循往例完成縣內資料統計後，報農業部研議專案救助。

鄭永裕呼籲，農民平時即可使用農產業天然災害現地照相APP紀錄及上傳果園現況，若有災害顯現能及時提供公所統計及了解現況，如經農業部公告辦理現金救助時，也能提供佐證照片輔助公所初勘人員核定。

他強調，花期及幼果期是芒果病蟲害防治的關鍵時期，農友應加強田間衛生管理，巡視植株是否出現病斑及懸掛黃色黏板監測害蟲密度，即時掌握防治時機，落實清園，適當剪枝增加通風性以降低害蟲族群密度。

為此，縣長周春米也特別指示農業處加強聯繫各鄉鎮公所，若有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理勘查，她說，請各鄉鎮公所持續密切注意農作物影響情形，屆時將依規辦理相關行政作業，爭取農民復耕基金及協助農民度過災害難關。