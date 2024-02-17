全球唯一以櫻花為主題的「櫻花女王號」纜車17日揭幕

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迎接日本櫻花女王-杉浦美櫻里來台，九族文化村17日舉行「櫻花女王號」纜車揭幕儀式。同時，台日雙方共同簽署「我愛櫻花-花狩護櫻宣言」，重申舉辦櫻花祭的愛櫻初心，並由日本櫻花女王，親自為「櫻花女王號」纜車命名與揭幕，成為全球唯一以櫻花為主題，打造期間限定行駛營運的「櫻花女王號」纜車。

台日櫻花文化交流儀式，17日在九族文化村舉行，出席的日方代表-日本櫻花協會代表-工藤園子、櫻花女王-杉浦美櫻里，和日本台灣交流協會駐台代表-片山和之夫婦。

九族文化村副董事長張協權表示，為迎接日本櫻花協會60週年慶，及新任第30代櫻花女王-杉浦美櫻里來訪，特地將九族文化村的水晶纜車24個車廂，全部改裝為櫻花車廂，17日由櫻花女王親自命名為「櫻花女王號」。

九族文化村將於18日早上和中午，特別為櫻花女王，安排櫻花茶會、花間音樂會和櫻花餐桌的接待活動，開放遊客共同參與。

17日與會來賓，包括南投縣長許淑華、立法委員馬文君、日月潭國家風景區管理處長簡慶發，及南投縣魚池鄉長劉啟帆等多人。

席間，雙方也在櫻花樹上，繫上「感謝日本、櫻花加油」和「台日友好、友誼長存」等，一同見證台日櫻花交流的真情與歷史時刻，並祈願台日友誼長存。

許淑華指出，為行銷南投冬季旅遊資源，縣府正舉辦「2023南投花卉嘉年華」，近期迎來一波賞櫻熱潮。其中，縣內特優級觀光遊樂業-九族文化村，每年舉辦的九族櫻花祭，已有23年，每年春天賞櫻季節，儼然成為全台最負盛名的賞櫻勝地。

許淑華也肯定九族文化村這幾年的用心經營，協助推動南投觀光產業，園區內遍植櫻花，並積極與日本櫻花協會交流，獲其認證為海外唯一的「賞櫻名所」，為增進台日兩國深厚情誼，做出貢獻。

被譽為台灣最大賞櫻盛會的九族櫻花祭，最初是921大地震後，為了日月潭觀光重建所推動的大型活動，藉由櫻花本身的魅力，加上多次赴日取經、他山之石的觀摩與日本櫻花協會邀請交流後，九族櫻花祭逐步形塑賞櫻的第一品牌。

從2003年九族文化村，受贈第19代日本櫻花女王-母安亞紀，帶來櫻花苗開始，種下921地震重建的希望之櫻，也開啟台灣人賞櫻的風氣。

2013年第24代櫻花女王-川瀨陽子，來台為海外首度認證的賞櫻名所碑石揭幕，為日久生情的台日櫻花情誼，再添佐證。

2024年櫻花協會再派剛選出的新任第30代櫻花女王-杉浦美櫻里，來台為絕美「櫻花女王號」纜車揭幕，日本櫻花協會與九族文化村的櫻花情誼，邁入第三個十年。

2024年適逢日本櫻花協會60週年慶，同時也是九族文化村與日本櫻花協會結盟24年、雙方友誼邁入第3個十年的一年。

九族文化村特別重新打造日月潭水晶纜車車廂，以手繪風格呈現櫻花女王模樣，搭配園區內的百重櫻、吉野櫻、富士櫻，及全台稀少的台灣雪櫻三種花色圖形，是全球唯一以櫻花女王為主題打造，期間限定行駛營運的「櫻花女王號」纜車，用以恭賀第30代櫻花女王就任與訪台。