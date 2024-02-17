燦坤推「喜迎春購物節」抽機票 三星Galaxy S24買就送大禮包

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瞄準開學季商機，燦坤推出「喜迎春購物節」，即日起至29日開跑，全館指定筆電直降42折起，指定桌機或螢幕優惠64折起，再抽開學開工大補帖，凡購買資通訊商品不限金額抽1688燦坤K幣獎學金； 當月全館消費滿888元還有機會抽「台北東京雙人機票」，開春免費去日本賞櫻花。

三星Galaxy S24旗艦新機買就送燦坤獨家「星愛AI有你大禮包」五選一，Ultra系列最高享總價值9380元的「安心大禮包」；購買SAMSUNG指定手機／平板登錄享YouTube Premium 最高享免費試用4個月。開學必備周邊神隊友：鍵鼠、喇叭、耳麥加購獨家77折起；Mac加購微軟2021家用版3990元、加購M365只要999元。

Apple全新推出的14吋／16吋MacBook Pro，目前在全台燦坤Apple shop專櫃門市現貨供應中，指定款最高享現折3447元優惠；熱銷入門款13吋MacBook Air M1享滿萬折千，選購指定款Mac符合教育價資格再享有額外優惠折抵。熱銷款iPhone 15 Pro Max 512G直降93折、只要4萬8267元；AirPods Pro 2nd(USB-C)活動價6850元。

燦坤「助學方案」再度回歸，最低52折起，Lenovo指定款15.6吋Intel筆電只要8999元起；HP指定款筆電9999元，再送大通延長線與後背包；微軟Surface指定機種，憑學生證獨享教育價95折，Asus指定機種買就送大通65W氮化鎵筆電快充充電器。

燦坤更與19大銀行/電子支付聯手，指定付款方式最高享8%現金回饋，各大合作銀行信用卡消費另享3／6／8期0利率。獨家祭出開學季專屬現折券，刷指定銀行信用卡最高享2000元現折回饋。活動期間至燦坤線上購物網下單滿萬登記抽10萬元獎學金，還可抽Acer平板電腦，2月24日起連續6天加碼登記再送10%購物金回饋。

至於大型家電，燦坤全館75折起，家電系列單筆消費滿8888元即可抽「燦坤AI聲控智慧主機」，滿4.5萬則享「燦坤AI聲控智慧主機」5折優惠。全館9大品牌電視下殺55折起，選購SONY、SAMSUNG、Panasonic、PHILIPS、LG、CHIMEI指定商品，再享最高2000元現折回饋；4K電視指定機種最高送市值近萬元的好禮；THOMSON WIFI智能掃地機器人或德國百靈新5系列免拆快洗電鬍刀2選1。