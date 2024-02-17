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俄研發新太空核武 CNN揭詳情：核電磁脈衝粒子可撕裂太空

  • 中時即時 王嘉源
傳俄羅斯在打造太空核武，美國恐面臨新國安威脅。圖為2016年俄羅斯發射火箭，將3顆衛星送入軌道。（圖／新華社）
傳俄羅斯在打造太空核武，美國恐面臨新國安威脅。圖為2016年俄羅斯發射火箭，將3顆衛星送入軌道。（圖／新華社）

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美媒日前報導，美國政府已經警告國會和歐洲盟友，根據最新情資，俄羅斯正在研發部署於太空的核武，用來擊殺人造衛星。美國有線電視新聞網（CNN）16日引述知情美國官員披露更多武器詳情。官員指，該款武器引爆時會產生巨大能量波摧毀衛星，導致大量商業和政府衛星癱瘓。

據香港東網17日報導，軍事太空專家稱這種新武器為核電磁脈衝（electromagnetic pulse），將產生電磁脈衝和大量高帶電粒子，粒子會撕裂太空，擾亂其他繞地球飛行的衛星，甚至摧毀由小型衛星組成的巨型衛星鏈，例如SpaceX的「星鏈」。

美國官員強調，俄羅斯仍在研發該款武器，尚未發射入地球軌道，唯一旦使用，將是核武史上的破釜沉舟，以難以預測的方式對日常生活造成極端破壞。知情人士形容，這幾乎肯定是俄羅斯的「最後一搏」武器，因為它同樣會對攻擊範圍內的俄羅斯衛星造成同樣損害。

美方又指，這個武器概念可追溯至冷戰後期，對在軌道運行的電磁脈衝裝置最大擔憂是它會造成由失效衛星組成的雷區，或導致特定軌道大部分區域無法使用。

美國總統拜登強調，俄羅斯正在研發的武器與衛星和太空相關，不對美國或任何地方的人構成核威脅，美國情報界發現俄羅斯有能力把一個系統發射到太空，理論上可以做破壞性的事情，但尚未發生。

先前，共和黨籍美國眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）發表聲明，警告稱存在「嚴重國安威脅」，公開呼籲拜登總統解密情報。

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