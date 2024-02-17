企業加薪意願大增 多指標看好龍年景氣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金龍年景氣怎麼走？人力銀行調查顯示，超過7成企業有意在新年後調升員工薪資，比例遠高於去年同期的6成初。資方大方漲薪，加上諸多指標回暖，反映龍年景氣備受看好。

yes123求職網在農曆前兩周調查發現，有高達73.6％企業表態，龍年後有加薪計畫，該比例遠高於去年同期的62.7％。其中為企業在一線拚搏的業務或銷售人員、客服或門市人員是最有機會被調高薪資的職務。在加薪幅度方面，企業願意調高平均幅度為4.6％。

該調查還發現，有72.9％的企業有發放龍年開工紅包的計畫，比例較去年的70.1％略高，紅包平均金額也略多於去年。yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業今年加薪意願明顯提高、開工紅包預算上揚等因素，反映出資方對未來景氣抱持樂觀態度。

全球人資顧問機構ECA International去年底的薪酬趨勢調查報告同樣指出，預計扣除通膨率後，台灣勞工在2024年平均實質薪資增長幅度為2.5％，加薪增幅在整個亞太地區中排行第6，幅度高於全球平均增長幅度（1％）與亞太地區增長幅度（2.2％）。

從薪資預測推敲外，其他數據也顯現出今年景氣有望好轉。台灣多家上市櫃公司在1月取得開門紅，有59家營收創同期新高，數字較去年同期30家增近1倍。上市櫃總計1月合併營收為3.47兆元，年增8.43％、月增5.15％。單計上市公司，1月營收為3.17兆元，年增7.36％、月增6.61％。

勞動部日前數據顯示，期間無薪價人數大減1,660人，是近三年無薪價人數的新低，景氣大幅回暖。勞動部指出，製造業無薪價人數銳減1,526人，行業運作情況有明顯好轉，不少廠商訂單已回流，預計未來不會繼續實施減班休息，展望今年中旬產業狀況將會越來越好。