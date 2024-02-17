單程機票未稅0元！ AirAsia航空史上最殺機票19日限時開賣

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疫後機票高漲，想省荷包的民眾可抓緊航空公司祭出的優惠活動搶便宜。亞洲低成本航空品牌AirAsia宣布今年首波大促銷將於2月19日凌晨0點開跑，限時5小時推出史無前例單程未稅0元起的超殺價格，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發的機票，尤其是想在今年耶誕節、跨年或2025年上半年連假出國玩的民眾，可趁這波活動搶划算機票。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，受到疫情和國際油價上漲的雙重影響，航空業營運成本顯著上升，使得疫情後機票價格難以恢復至疫情前的低水平，而在AirAsia陸續恢復航班的1年後，決定於2024年推出的首波大促銷裡開賣單程未稅0元起的超低價格，這是疫情前也很難有的超低優惠，希望藉此回饋給台灣旅客，讓旅客提前計畫2024年底至2025年的出國行程。

這波大促銷將推出「台北-沙巴」新台幣0元起機票，台灣旅客只要付機場稅與手續費等費用，就可前往沙巴享受夕陽海景與海鮮大餐，限時限量5小時特賣；菲律賓航線「台北/高雄馬尼拉」也推出單程未稅1披索起的超殺價格。

此外，AirAsia集團內許多國內熱門航班如「亞庇-山打根」、「吉隆坡-新山」、「吉隆坡-檳城」、「馬尼拉-長灘島」、「馬尼拉-達沃」，以及東南亞短程國際線「廊曼-新加坡」、「廊曼-仰光」、「吉隆坡-峇里島」等也都有推出新台幣單程未稅0元起機票。