南投95所公立幼兒園開辦延長照顧 家長無須擔心荷包難負擔

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為助雙薪家庭父母解決接送幼兒難題，南投縣府自今年寒假起，公幼延長照顧服務改採定額收費，一般生每小時收費35元、半小時20元，其餘費用由政府自行負擔，大受家長好評；南投縣教育處17日表示，開學後縣內95所國小附設幼兒園仍會提供延長照顧服務，預估約有1700名幼生參加。

一般公立幼兒園下午4點放學，不少雙薪家庭會面臨難以配合下課時間接送孩子，但採延長照顧服務，又可能需負擔高額費用的難題。教育處表示，過去公幼延長照顧服務收費按國教署規定的公式計算，並由參加人數平均分攤，若僅有少數人參加，家長需負擔高額費用，寒假收費甚至可能高達5000元，令家長卻步。

南投縣府自今年寒假起，配合中央調整收費方式，公幼延長照顧服務改採定額收費，一般幼生平日每月參加延長照顧服務者，每小時收費35元、半小時20元，弱勢家庭幼兒一律免費，而且不論參加人數多寡，只要家長有需求，1人就可以開班。

教育處表示，今年寒假加托及延長照顧服務改採定額收費，參加的幼生人數較往年大幅增加。自16日第2學期開學後，南投縣95所國小附設幼兒園全數開辦延長照顧服務，預估約有1700名幼生參加。此外，國小附設幼兒園平日下午4時放學，延長照顧服務最晚至下午6時，方便雙薪上班族家長接送，舒緩接送壓力。

教育處也說，調整改採定額收費後，不但減輕家長的負擔，幼兒園教保服務人員也能領取合理的鐘點費，有助於營造友善和諧的教保環境。