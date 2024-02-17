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平溪天燈節帶動40億商機 今年首創四主燈侯友宜題8字

  • 中時即時 柯毓庭 杜宜諳
2024新北市平溪天燈節17日在平溪國中盛大登場，許多民眾一同前來施放天燈。（杜宜諳攝）
2024新北市平溪天燈節17日在平溪國中盛大登場，許多民眾一同前來施放天燈。（杜宜諳攝）

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2024新北市平溪天燈節分別舉辦平溪場與十分場，今（17）日平溪場率先登場，預計此次參與人數已達上千人。新北市長侯友宜說他是第14年參加天燈節，預計今年天燈節帶動40億商機，短短兩周內平溪湧入50萬人次來訪，盼未來平溪天燈節會越來越好，讓全世界看到新北、看到平溪。

新北市府表示，今年平溪天燈節適逢生肖龍年，市府攜手天燈師父胡民樹精心設計台灣、世界、龍、虎四盞20呎造型天燈，象徵眾人祈求「台灣、世界龍虎（台語「龍厚」)」，也是首次一次施放四盞巨大造型天燈。

侯友宜帶領外國使節及各族群貴賓們在龍年造型天燈上題字，寫下「平安龍好，溪手共融」，藏頭「平溪」兩字，他說，他的希望是取台語諧音，「希望國家更好、台灣更好、世界更祥和」。

侯友宜說，平溪天燈節已經變成國際觀光客來台灣必來的景點，短短兩個禮拜內就吸引50萬人次來訪，創造高達4億的商機，「整年度約有幾百萬國際觀光旅客來平溪，帶動龐大的商機」，也希望未來平溪天燈節會越來越好，讓全世界看到新北、看到平溪。

新北市府說，除4盞巨大造型主燈外，今年也規畫「百人國際心願龍升空」活動，透過事前在線上徵集了百則來自世界各地的心願投稿，在活動當天由工作人員在現場將民眾投稿的心願寫上天燈後代為施放，將遠道而來的心願傳遍天際。

新北市府說，下一場次將於24日元宵節當日在十分廣場上舉行。屆時將曝光全球獨家雙龍天燈，新北市府呼籲民眾當天活動現場將有交通管制，請民眾善用大眾運輸往返現場，避免因管制而交通受阻。

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