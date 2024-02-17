「北港進香」新登錄為重要民俗 朝天宮成全國唯一兩民俗保存者

文化部17日召開「第九屆民俗審議會」113年度第1次會議，出席委員全數同意登錄「北港進香」為重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，後續將依《文化資產保存法》辦理正式公告。

「北港進香」將成為全國第23個重要民俗，北港朝天宮也成為我國唯一傳承兩項重要民俗「北港進香」和「朝天宮迎媽祖」的保存者。文化部長史哲表示，已請文資局後續進一步協助北港朝天宮辦理保存維護工作，永續傳承台灣媽祖信仰。 審議委員林茂賢於會議中表示，「北港進香」反映台灣民間媽祖信仰的重要性，影響台灣民間信仰甚遠，亦呈現地方民眾的集體記憶與認同。審議委員戴寶村則就重要民俗登錄基準，肯定「北港進香」在歷史與社會的變遷下仍具文化生命力，且是由民眾自主自發，延續進香的傳統文化模式。 文化部長史哲指出，北港朝天宮為台灣媽祖信仰中最具代表性的宮廟之一，進香的科儀從朝天宮的接駕、入廟、刈火或參香、會香與回鑾，均保留傳統形式。除文化及宗教意義外，北港進香具全國性、跨縣市、形式多元的特色，且兼具信仰、文資、工藝、觀光等社會功能，尤其由民眾自主自發並延續傳統文化的模式，早已成為地方社群認同的社會生活及文化特色。 文化部指出，北港朝天宮是台灣媽祖信仰相當具指標性的進香勝地，根據朝天宮統計，每年到訪的進香團數量皆超過3000團以上，香客人數更高達數百萬。「北港進香」於2017年8月18日經雲林縣政府公告登錄為縣定民俗，已成為許多台灣媽祖信徒宗教生活的一部分。